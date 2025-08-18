MODENA Disperso nel bacino. Riaffiora il corpo senza vita

Le ultime speranze si sono spente all’alba di ieri. È stato ritrovato alle 6 il corpo di Laurentiu Gorea, notato nelle acque del bacino idrovoro Mondine a Moglia (Mantova), da un residente del posto mentre passeggiava sull’argine.

Il giovane trasportatore 23enne, moldavo con cittadinanza romena e residente a Modena da due anni, avrebbe spento 24 candeline il prossimo 30 agosto. Aveva deciso di trascorrere il giorno di Ferragosto con una famiglia di amici, madre e figli. Dopo il pranzo e una battuta di pesca, vista la calura, si era tuffato in acqua insieme all’amico, ma non era più riemerso facendo subito temere per il peggio. Le ricerche iniziate immediatamente, nelle acque del bacino idrico sono proseguite senza esito fino al ritrovamento. La salma di Laurentiu Gorea dopo 48 ore è stata restituita dalle acque del bacino dove nel frattempo erano state riattivate le turbine del consorzio di bonifica (spente dopo la tragedia), che hanno smosso il fondale. L’ispezione medico-legale ha escluso segni di violenza e la salma è stata trasferita alle camere ardenti dell’ospedale di Suzzara. Il corpo verrà trasportato nella sua città natale di Telenesti, in Moldavia, e le esequie celebrate secondo il rito ortodosso. Grande dolore lo ha espresso anche il datore di lavoro rientrato dalle ferie per seguire le ricerche: "Ho una piccola azienda di autotrasporti, lavorava per me da sei mesi. Era un bravissimo ragazzo".