Modena, distributore di carburante sconosciuto al fisco: Iva evasa per oltre 350mila euro

Carpi (Modena), 4 ottobre 2023 – Un distributore di carburante ‘fantasma’, totalmente sconosciuto al fisco. E’ quello che hanno scoperto a Carpi i militari della Compagnia della Guardia di Finanza: l’impianto, collocato su una nota via di transito e attivo dalla fine del 2020, non risultava aver presentato alcuna dichiarazione fiscale ai fini delle Imposte Dirette e dell'Iva (l’evasione ammonta a oltre 350mila euro).

Tra l’altro, dall’intervento ispettivo è emerso che chi gestiva il distributore non aveva nemmeno istituito gli strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. Inoltre, era impiegata, senza alcuna comunicazione agli Enti previdenziali e assistenziali, una parente del titolare, la quale, tuttavia, risultava inserita - come soggetto ‘non lavoratore’ - nel nucleo familiare di un percettore di ‘reddito di cittadinanza’.