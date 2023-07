Modena diventa "Città 30", 118 km di strade a 30 km/h entro il 2030

Bologna è una ’Città 30’: per le strade si può viaggiare solo a trenta all’ora. È la prima grande città italiana a cambiare, ma qual è la situazione di Modena invece? Ad oggi, la città ha 118 chilometri di strade comunali in cui è in vigore il limite di velocità dei trenta chilometri orari.

L’area più estesa è il centro storico, ’zona 30’ da diversi anni, ma poi il modello si è esteso in diversi quartieri e il processo ha trovato un’ulteriore spinta nel Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums) approvato di recente dal Consiglio comunale a maggioranza: l’obiettivo è quello di puntare alla ‘città 30’ entro il 2030.

In sostanza significa una città in cui, nelle vie a prevalente vocazione residenziale, la velocità sarà sempre più limitata a 30 chilometri orari, a tutela della sicurezza, soprattutto dell’utenza debole, e per un miglioramento ambientale, con una riduzione del traffico di attraversamento che lo dirotti sulle direttrici principali.

Sicurezza, controlli della velocità e maggiore attenzione a qualità urbanistica e mobilità dolce. Un obiettivo assunto anche nel Pug, il Piano urbanistico generale, approvato lo scorso giovedì dal Consiglio comunale e che entrerà in vigore nel giro di circa due mesi.

Al momento sono zone 30, tra le altre, le frazioni di Cognento e San Damaso, ma un po’ su tutto il territorio cittadino sono stati realizzati tratti con il limite dei 30. Ad esempio l’area di via Barchetta e limitrofe, Tre Olmi, il reticolo tra via Cassiani e Canaletto sud, alcune in zona Nonantolana, l’area subito a nord del centro storico in direzione stazione ferroviaria e il reticolo adiacente al Museo Enzo Ferrari. Per essere zona 30, tra l’altro, non basta il cartello stradale.

Serve anche un assetto della viabilità che favorisca questo tipo di traffico automobilistico, piste ciclabili ben organizzate e un assetto urbanistico adeguato. Quattro zone 30 sono poi in fase di progettazione: Sacca-Ovest, via Forlì, Corni-Cattaneo e Cannizzaro, mentre a breve sarà realizzata una zona 30 anche a Cittanova, nel corso dell’intervento sul quarto braccio della rotatoria.

s.s.