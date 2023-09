Modena e Bottura sul New York Times

"La verità sull’Emilia-Romagna? Non puoi fare e meno di mangiare bene, che si tratti di un ristorante stellato, come la Francescana di Massimo Bottura, o di un semplice bar in un vicolo acciottolato". Parola di Sheila Yasmin Marikar, redattrice del New York Times e autrice di un articolo pubblicato il 6 settembre sull’edizione online (140 milioni di visitatori unici mensili) del celebre quotidiano Usa. Marikar, ospite in primavera di un educational tour coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna (con la collaborazione di Casa Maria Luigia di Massimo Bottura, Modenatur e Bologna Welcome) ha incontrato – ovviamente – anche Massimo Bottura. La giornalista americana è stata accolta a Casa Maria Luigia da Lara Gilmore, ha visitato la struttura, tra le singolari opere d’arte collezionate dalla coppia e la raccolta di dischi in vinile di Bottura e il mattino seguente ha visitato il Mercato Albinelli, il Duomo di Modena, e due prestigiose aziende di Lambrusco e Parmigiano Reggiano.