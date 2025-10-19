Modena e Milano, gara da corsari

È ormai un classico della pallavolo recente la sfida tra Milano e Modena, che nel corso della loro storia si sono incontrate ben 33 volte: 23 vittorie per i gialloblù e 10 per i lombardi, in una sfida atipica nella quale le ultime quattro partite sono state vinte dalla formazione che ha giocato fuori casa. L’ultima è stata una sconfitta bruciante per Modena, l’1-3 maturato al PalaPanini nella finale per il quinto posto dello scorso 10 maggio che ha regalato all’Allianz la qualificazione alla Challenge Cup ed escluso i gialloblù dalle competizioni europee per il secondo anno consecutivo. Prima due vittorie fuori casa per 3-0 di Modena, una in regular season e l’altra nel gironcino per il quinto posto pochi giorni prima della finalissima. Le due squadre non si sono mai incontrate né nei play off né in gare di Coppa Italia, l’unica altra finale disputata tra le contendenti di questa prima di campionato è stata un’altra finale per il quinto posto, la prima della storia, vinta da Modena 3-1, guarda caso in trasferta, per qualificarsi alla Challenge Cup diventata con una wild card Coppa Cev.

Le ultime prime giornate. Iniziato in trasferta anche lo scorso anno, con una sconfitta 3-1 in casa di Piacenza cui Modena riuscì a rimediare subito col 3-0 casalingo su Grottazzolina una settimana più tardi. Due anni fa, proprio come oggi, Modena iniziava il suo campionato contro Milano, ma in casa, vincendo 3-2 un match che si era messo male, ribaltando il quarto parziale e vedendo Davyskiba eletto come mvp. Nell’ultima stagione di successi invece, la 2022/2023, il cammino dei gialloblù guidati da Bruno e Ngapeth iniziò malissimo, con una sconfitta 3-2 sul terreno di Padova. Inizio con sconfitta anche nel 2021/22, 3-1 sul campo di Monza nell’ultima stagione targata Catia Pedrini, infine nel 2020/2021, la famosa stagione del Covid, risultato identico ma al PalaPanini, un match perso per 1-3 contro Monza. Concludendo, negli ultimi cinque anni, Modena ha sempre perso all’esordio tranne quando l’inizio è stato contro Milano: un buon auspicio.

Alessandro Trebbi