Modena e Milano si sfidano al PalaPanini per un posto in Challenge Cup

Sarà la partita conclusiva della stagione, l’ultima rimasta quando tutte le squadre italiane sono già in vacanza tolta Perugia, che la prossima settimana darà l’assalto alla sua prima Champions League. Le altre, Trento e Civitanova comprese dopo la finale scudetto, hanno già iniziato il loro periodo di riposo prima dell’inizio dell’estate con le nazionali. Rimane l’ultimo traguardo, l’ultimo obiettivo da assegnare, quello che Modena e Milano si giocheranno oggi pomeriggio al PalaPanini alle 17:30: quel quinto posto che vuol dire qualificazione alla prossima Challenge Cup, una finestra europea sulla prossima stagione.

La Valsa Group è la squadra che ha affrontato con più continuità e convinzione di tutte questo girone per il quinto posto, ma l’Allianz ha dalla sua il fatto di essere cresciuta partita dopo partita, soprattutto nelle ultime due uscite. I meneghini guidati da Roberto Piazza sono tornati ad affidarsi a Matey Kaziyski nella combattuta semifinale contro Verona, e hanno avuto ragione: Porro al palleggio, Reggers opposto (30 punti per lui in semifinale), Kaziyski e Louati di banda, Schnitzer e Caneschi al centro con Catania libero, questa dovrebbe essere la formazione che Milano manderà in campo, col giapponese Otsuka come primo cambio pronto per i martelli.

Dalla sua, invece, Modena ha ormai capito quale sia la sua formazione titolare, una formazione che ha tentennato contro la Sonepar Padova in semifinale prima di riprendere saldamente il controllo delle operazioni ma che ormai è rodata nei suoi meccanismi e soprattutto è consapevole delle sue forze e delle sue debolezze: De Cecco e Buchegger in diagonale principale, Gutierrez (al suo passo d’addio alla casacca gialloblù) e Davyskiba come martelli, Mati e Anzani al centro e Federici libero.

La partita si giocherà molto sulla qualità della battuta: nelle ultime due uscite contro Milano (entrambe all’Allianz Cloud però) De Cecco e compagni erano riusciti a mettere un’enorme pressione alla linea di ricezione di Piazza, costretto a una girandola di cambi in entrambi i casi. Se Modena riuscirà a tenere quella qualità di battuta sarà difficile per Milano uscire dal guscio, ma i gialloblù hanno dimostrato di poter avere anche black out prolungati. Ecco allora che il maggior sangue freddo di Milano, ormai abituata dalle ultime stagioni a queste sfide da dentro o fuori, potrebbe far pendere la bilancia verso i meneghini in una finale dal pronostico comunque molto incerto. Un ruolo lo avrà anche il PalaPanini, se risponderà presente data l’importanza della posta in palio. Inizio del match alle 17:30 quindi, diretta tv su Dazn e streaming su Volleyballworld.tv.

Alessandro Trebbi