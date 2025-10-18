Modena e Palermo, quante similitudini

Si è detto più o meno tutto, la curiosità cresce e non resta altro che ascoltare le parole dei due tecnici e il fischio d’inizio. Parafrasando il filosofo tedesco Lessing, l’attesa di Palermo-Modena è essa stessa Palermo-Modena, arrivati al termine di questa infinita settimana nella quale gli impegni delle nazionali non ha certo tenuto compagnia a dovere. Chiunque, tifosi canarini e rosanero, ha provato a fare le carte ad una partita ritenuta senza ombra di dubbio il primo, vero, scontro al vertice della stagione per entrambe ma anche per l’intero campionato.

Ebbene, si affrontano due tecnici tatticamente simili che della difesa a tre fanno una prerogativa principale e che apprezzano la verticalità piuttosto che il fraseggio orizzontale. Pippo Inzaghi, sulle orme del fratello Simone, gioca tanto sugli esterni e sulla qualità dei suoi centrocampisti, tant’è che da qualche giornata Palumbo è stabilmente tra i titolari dopo un periodo di normale ambientamento e lavoro fisico. Importante, così come lo è per il Modena, la collaborazione della coppia d’attacco. Pojhanpalo e Brunori vedono la porta, ma è il secondo (ora alternato a Le Douaron) a legare maggiormente il gioco e a rivestire i panni del jolly offensivo, stesso compito che Sottil chiede a Di Mariano a supporto di Gliozzi: l’uno contro uno, il guizzo, aprire le difese avversarie per fare spazio agli inserimenti dei centrocampisti.

Nel Modena, questo tipo di filosofia, esalta le qualità di Santoro, tante per dirne uno. Alla lunga, nel Palermo, esalterà quelle di Palumbo del quale ben conosciamo le potenzialità. Altra prerogativa che accomuna i due è la fisicità. Storicamente, Inzaghi ha sempre voluto e costruito rose ben piazzate, il Pisa ne è una recente dimostrazione. Idem Sottil, il mercato canarino si è basato anzitutto sulla prestanza e sulla gamba. Facile aspettarsi una accesa lotta in mezzo al campo, dove Gomes e Blind faranno da diga contro le geometrie di Gerli. Ecco perché anche il consueto lancio in profondità di Chichizola sarà un’arma da non sottovalutare perché consente di saltare un tempo di giocata scavalcando il traffico del centrocampo e di arrivare immediatamente avanti, giocando sulla seconda palla o sfruttando la testa di Gliozzi. Anche solo parlandone, ci si accorge del grande equilibrio che potrebbe esserci al "Barbera". Questi scontri, in effetti, vivono anche di episodi e fin qui il Modena ha saputo portarli dalla sua.

Alessandro Troncone