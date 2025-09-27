Modena, ecco i tre esami per capire davvero chi sei

Il primo ciclo di gare ravvicinate suona tanto come primo esame della stagione. Non tanto per testare il valore della rosa canarina, più per mettere alla prova la tenuta mentale della squadra di Sottil nel breve, a distanza di pochi giorni da una partita all’altra.

Chi vuol stare costantemente lassù non può non avere tale prerogativa, l’esperienza psicologica è decisiva in un campionato così lungo come la serie B e in questa ottica va considerato che il Modena ha inserito la figura del mental coach, Eugenio Vassalle, al momento fondamentale per il rilancio di alcuni giocatori. Lo testimonia, ad esempio, il momento dell’esultanza ai gol di Gliozzi. Un passo alla volta, retorico ma vero. Così i gialloblù ragioneranno prima della sosta, dopo la quale il calendario propone lo scontro ad alta quota con il Palermo dell’ex Palumbo. Può nasconderlo attraverso la sua comunicazione, ma Sottil sa bene cosa significherebbe arrivarci con un bottino pesante conquistato nei prossimi tre impegni: Pescara, Carrarese ed Entella, di cui due al Braglia. La rosa profonda costruita in estate darà una grossa mano. A Mantova si è visto Sersanti dal 1’, è tornato Dellavalle e nella ripresa i cinque cambi hanno tenuto alto il livello esattamente come era accaduto in precedenza. La forza del Modena sta tutta lì, nel ritenere i 16 giocatori impiegati 16 titolari. Anche domenica si affronteranno due filosofie abbastanza opposte di calcio.

Vivarini (che per qualche periodo, breve, era stato nei pensieri dei canarini) sta progressivamente conoscendo il Delfino, ma per riconoscere la sua interpretazione tattica servirà diverso tempo. Possesso palla, costruzione dal basso, gli esterni, i trequartisti, l’ambizione offensiva spesso arma a doppio taglio. A Catanzaro seppe sorprendere, il ricordo di quel gioiello costruito ha affascinato tutta la serie B.

Il Modena è ormai squadra fisica, capace di sfruttare i suoi centimetri e di imporre una supremazia evidente soprattutto a centrocampo. Gioca d’anticipo nei tre difensori, imposta immediatamente sulle fasce perché Zampano e Zanimacchia sono i veri registi di questa formazione. Di Mariano è il jolly, l’uomo che costruisce la superiorità numerica negli ultimi 25 metri. Gliozzi gioca con la squadra e consente gli inserimenti degli interni. In linea teorica, il tema tattico sarà simile a quello del Martelli, con l’unica differenza che il Pescara un colpo l’ha battuto e non verrà in gita. Inizia ora il primo ciclo che sa di esame.

Alessandro Troncone