Modena fa suo il derby. Sconfitta la Moma Anderlini

ANDERLINI

1

MODENA V.

3

19/25 20/25 25/23 23/25)

MOMA ANDERLINI MODENA: Baia, Zanetti, Signorini 19, Battilani 6, Storchi 11, Spina 15, Schiavoni (L1), Bocu, Sanguanini 1, Bertoni 12, Nicolini 1, Santi Bortolotti (L2), n.e. Fantuzzi; all.: Tomasini.

MODENA VOLLEY: Malavasi 24, Comparoni 9, Brodolo 12, Menabue 3, Rascato 6, Melato 3, Bini (L1), Schianchi 8, Menchetti (L2), Barbanti, Pietribiasi, n.e. Akrabia, Gatti; all.: Asta.

ARBITRI: Festugato Giulia – Ippolito.

NOTE: Durata Set 25’ 23’ 29’ 28’ per un totale 105’; Anderlini 65 su 87 (Batt. Sb. 14, Vinc. 2, Muro 7, E.P. 24); Modena V. 60 su 98 (B.S. 11, Vinc. 6, Muri 14, E.P. 11)

I giovani del Modena Volley riscattano, nel loro piccolo, i grandi della Valsa Group, portandosi a casa un bel derby cittadino di serie B, giocato in un inconsueto orario domenicale: i ragazzi dell’Anderlini possono recriminare sui troppi errori commessi in fase conclusiva, e sulle difficoltà mostrate in battuta e sul muto avversario, che ha spesso stroncato gli attacchi rossoblù. La giornata del torneo cadetto maschile passa così agli archivi, soprattutto per l’inattesa sconfitta interna patita dalla capolista Kerakoll Sassuolo, fermata dall’AMA S.Martino in Rio di Francesco Ghelfi al tie break: ne approfitta così la National Villa d’Oro, che passa ad Asola sul Redemello per 3-1 (25/23 26/24 25/27 25/22) al termine di una maratona interminabile, e grazie ai 30 punti di un immarcabile Marcello Andreoli. In zona retrocessione niente da fare per la Malagoli Tensped Spezzanese, che mette in difficoltà il Viadana secondo n classifica, ma poi cede 3-1, mentre l’Univolley Carpi, battendo 3-0 Piacenza, prende una bella boccata d’ossigeno, agganciando proprio la Malagoli nell’ultimo posto che vale la salvezza. In B2 femminile prezioso vittoria esterna della Zerosystem S.Damaso a Verona per 3-2 sul Top Volley, mentre l’Hidroplants Soliera 150 si complica la vita, andando a perdere 3-1 sul campo dell’abbordabile Piadena.

r. c.