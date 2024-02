Modena F.C. in campo: "Settore Giovanile e camp estivi in crescita"

Il Modena F.C. si conferma sponsor del Campionato di giornalismo.

Che opportunità rappresenta per il Modena F.C. il Campionato di giornalismo?

"La nostra società è da sempre alla ricerca di vettori, credibili e popolari, per entrare in contatto con i giovani. Il Resto del Carlino, testata storica anche sul nostro territorio, è una password importante e porta avanti un progetto riconosciuto a livello nazionale. Noi cerchiamo un contatto diretto con i nostri potenziali nuovi tifosi, e il Campionato di giornalismo ha queste qualità".

Quali sono le attività che il Modena F.C. svolge con i giovani?

"Quelle principali riguardano il nostro Settore Giovanile, che dalla stagione 2023-24 è diretto da Andrea Catellani e sta sviluppando un metodo più vicino alle esigenze dei ragazzi di oggi e alle famiglie. Per esempio è stata creata una piattaforma digitale attraverso la quale veicolare informazioni non solo di carattere tecnico, ma anche di prevenzione medica e alimentare o di sensibilizzazione sociale. Le attività non si fermano però al Settore Giovanile, punta agonistica dell’iceberg. Sotto vivono e convivono la scuola calcio dell’Accademia Modena 1912, le società dilettantistiche affiliate al progetto #CanariniSiCresce, la collaborazione anche economica con l’ASD Modena Calcio Femminile che ha un Settore Giovanile sempre più numeroso".

Quanto è importante avvicinarsi a uno sport fin dal bambini?

"E’ sempre più importante e ribadirlo è già il primo passo verso un corretto percorso di formazione: mentale, fisica, sociale. Lo sport è la terza terapia educativa dopo la famiglia e la scuola. Non bisogna mai dimenticare che lo sport è di tutti e deve essere per tutti, quindi richiede la massima apertura anche a un club professionistico come il nostro. Infatti sosteniamo progetti come la squadra Arcobaleno o le attività motorie della Cooperativa Sociale Gulliver, dedicate al calcio delle ragazze e dei ragazzi diversamente abili".

Quanti gli iscritti al Settore Giovanile?

"I numeri sono sempre… in movimento. E per fortuna in rialzo come fortemente richiesto dalla famiglia Rivetti che ha posto i giovani e il territorio al centro del progetto Modena F.C. Nel Settore Giovanile abbiamo tesserato 270 atleti, 120 sono gli iscritti alla scuola calcio Accademia Modena 1912, oltre 500 sono le ragazze e i ragazzi che nell’estate 2023 hanno partecipato ai nostri camp estivi. E oltre 30 le società dilettantistiche che hanno scelto di aderire al nostro programma di formazione".