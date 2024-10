Modena Fiere cerca il riscatto: "Con le motociclette d’epoca avremo un evento internazionale"

Il rilancio di ModenaFiere passa dalle due ruote. La struttura fieristica della città torna, così, protagonista grazie alla nascita di MotòExhibition, una nuova manifestazione annuale dedicata al mondo delle moto d’epoca che si preannuncia come un appuntamento imperdibile per appassionati, collezionisti e addetti ai lavori nel cuore della Motor Valley. La kermesse si terrà presso il quartiere fieristico di Modena i prossimi 29 e 30 marzo. MotòExhbition è stato presentata ieri presso la Camera di Commercio di Modena nel corso di una conferenza stampa. "Modena – ha spiegato Celso De Scrilli, Presidente di ModenaFiere – non poteva più fare a meno di un evento legato ai motori, manifestazione che nelle nostre intenzioni è destinata in futuro a ricoprire un ruolo strategico per ModenaFiere, anche grazie all’acquisizione di importanti partnership, rappresentando una risorsa estremamente attrattiva per operatori e visitatori a livello nazionale".

L’appuntamento nasce dalla collaborazione tra la Camera di Commercio, proprietaria del marchio, di BolognaFiere e ModenaFiere che per la parte organizzativa si sono affidate all’esperienza di Intermeeting di Padova, realtà che organizza da oltre 40 anni la fiera Auto e Moto d’Epoca, il più grande Salone europeo di auto e moto storiche. "La prima edizione di MotòExhibition – ha affermato Giuseppe Molinari, Presidente della Camera di Commercio di Modena – rappresenta un’importante occasione per rafforzare il ruolo di Modena come fulcro della Motor Valley. Questo evento unisce la passione per le moto d’epoca con l’eccellenza del nostro territorio e, grazie alla collaborazione tra partner di prestigio, punterà ad attirare un pubblico internazionale, consolidando l’immagine di Modena a livello europeo". Anche Paolo Zanca, assessore alla promozione economica, all’attrattività e al commercio del Comune di Modena, ha sottolineato l’importanza di MotòExhibition: "È un evento – ha detto - che non solo ‘rinsalda’ il legame storico tra il territorio modenese e il comparto motoristico, oggi più che mai da difendere, ma lo rilancia a livello internazionale con il rispetto che si deve alla cultura e alla storia della motocicletta, attirando potenzialmente un turismo più slow, interessato a ciò che esiste anche fuori dalla fiera: arte, design, cultura e paesaggio. È con questo tipo di eventi, che vanno integrati e potenziati in uno scambio continuo con la città, che il sistema fieristico modenese può trovare nuova linfa".

L’assessore Zanca ha concluso dicendo che "occorre tener conto dei cambiamenti in essere a livello commerciale, culturale e ambientale per quanto riguarda il futuro della Fiera di Modena: con questo spirito intendiamo ridisegnare il programma di eventi che qui saranno ospitati in futuro. MotòExhibition è sicuramente sulla strada giusta".