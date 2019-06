Finale Emilia (Modena), 28 giugno 2019 - Tentato omicidio questa mattina a Finale Emilia. Il barista del bar Castello, in via Trento Trieste, è stato colpito alle spalle nel suo laboratorio dove stava preparando le colazioni. L’aggressore lo ha picchiato e preso a martellate per poi lasciarlo agonizzante. E' stato denunciato un giovane ucraino, rintracciato alla stazione ferroviaria di Bologna.

E’ stato un vicino di casa a trovarlo sentendo le urla. L’uomo si trova ricoverato in neurochirurgia all'ospedale di Baggiovara, dove stamattina è stato operato. E' in prognosi riservata. Indagano i carabinieri su una vicenda che è tutta da chiarire, però gli inquirenti escludono che si sia trattato di una rapina.

Stando al racconto dello straniero, sarebbe stato avvicinato nel locale del barista, che gli avrebbe riservato attenzione da lui non gradite. Per respingere gli approcci troppo confidenziali lo avrebbe quindi aggredito alla testa con un martello.