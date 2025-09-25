Modena, Gerli in regia: "Il segreto è la mentalità"

La parola al regista. Nel consueto appuntamento settimanale con un calciatore canarino nella sala stampa del Braglia, è stato il turno di Fabio Gerli. Il capitano in campo (con delega Pergreffi...), con la consueta pacatezza ha parlato del buon momento del Modena: "Rispetto all’anno scorso per me non è che tatticamente sia cambiato granchè. La squadra è molto forte, molto verticale, e stiamo dimostrando che siamo in crescita anche dal punto di vista del gioco e dell’intensità. E credo che cresceremo ancora. Per quel che mi riguarda, il mister mi chiede di essere equilibrato, cerco di farlo con le mie caratteristiche".

Si torna alla gara di sabato scorso a Mantova, e il pensiero un po’ di tanti è che un anno fa, al riposo in vantaggio, la squadra avrebbe più pensato a difenderlo che non, come ha fatto, a cercare di chiudere subito la partita: "Difficile fare paragoni con un anno fa. Eravamo partiti con un allenatore, poi la squadra forse non era costruita per il mister che è venuto dopo, ed evidentemente avevamo delle difficoltà. Ora la squadra ha una mentalità forte, con delle peculiarità notevoli, e andiamo in campo sempre con grande convinzione".

Gerli poi non ha dubbi sul fatto che questo sia il Modena più forte in cui ha militato: "Nessun dubbio, questo è il Modena più forte, anche se manca qualcuno viene rimpiazzato in modo che nemmeno ci si accorge che c’è qualche assenza, ma anche negli anni scorsi le squadre erano parecchio buone. Se in questo ribaltone estivo ho mai pensato che sarebbe stata possibile una separazione? No, proprio no. Penso che posso dare ancora tanto alla squadra. Se un giorno dovessi accorgermi che non dovesse essere più così, sarei il primo a mettermi in discussione e a pensare ad una eventualità del genere. Ma, ripeto, oggi proprio no".

Il discorso va inevitabilmente all’ultimo Modena-Pescara, quello del 28 febbraio 2022, quando proprio Gerli fece partire l’azione dell’ultimo respiro, con la rete decisiva di Minesso al 94esimo: "Vi confesso che ho rivisto di recente quell’azione e mi sono ancora emozionato. Anche perché per noi fu una vittoria fondamentale, tra le più importanti di quel campionato che ci portò in serie B. Occhio però a domenica, il Pescara di oggi è un ottima squadra".

La classifica dice che il Modena è in testa: "Quello che è la nostra classifica oggi è semplicemente il frutto del grande lavoro che abbiamo fatto sin dal primo giorno. Per il futuro, come dice il mister, dobbiamo ragionare partita dopo partita. Anche se sulla carte ci sono squadre migliori di noi, vogliamo fare una stagione importante".