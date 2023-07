Modena, i commercianti raccontano, Turismo in crescita nel centro storico

Nelle strade del centro storico, i commercianti riescono a "fotografare" tutto ciò che accade.

E sul tema del turismo, l’immagine che restituisce la barista Matilde Sala è molto chiara. "Lo si può notare a primo impatto: il movimento, soprattutto negli ultimi giorni, non manca. E nelle nostre strade o tra i musei, infatti, i turisti trascorrono molto tempo. Non solo: in tanti si fermano anche al bar per un caffè o per fare un aperitivo in compagnia. In questo modo, danno una mano all’economia".

Dalle famiglie, alle coppie, ai gruppi di amici. "Vedo tanti americani, ma ho notato una forte presenza anche di spagnoli, francesi, svizzeri – prosegue la barista – e, soprattutto al mattino, vedo tanti gruppi pronti a scoprire i monumenti della città, con le visite guidate. È una bella atmosfera, ed è un piacere sapere che i turisti qui si sentano ben accolti".

Sembra infatti che, rispetto agli ultimi anni, "Modena abbia fatto un importante passo avanti per quello che riguarda il turismo – afferma una commessa – vediamo più persone, pronte a scoprire la città e a conoscere i nostri luoghi. Questo è un bene, perché poi, tra un giro e un altro, spesso si fermano anche a guardare le vetrine, a entrare in negozio per acquistare qualcosa o fare un regalo. E di questo ne siamo felici".