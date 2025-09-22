Modena, in attacco cambia il gioco delle coppie

Il gioco delle coppie. No, non stiamo parlando di una rubrica che faceva furore in un noto rotocalco di qualche decennio fa e che parlava di vip, ma delle coppie di attacco che Andrea Sottil ha proposto in queste prime quattro giornate di campionato. Ma partiamo da più lontano, ovvero dai giorni del ritiro di Fanano, quando il mister canarino aveva puntato, nelle gare in quota, su un binomio che pareva ben assortito come quello formato da Pedro Mendes e Caso. Le cose poi sono andate diversamente, qualche problemino fisico ed evidentemente qualche ripensamento tattico sugli effettivi a disposizione, hanno portato, nelle gare ufficiali alla scelta di coppie diverse, a partire dalla gara di Coppa Italia a Torino, quando contro i granata le punte erano Defrel e Gliozzi. Partiamo da quest’ultimo, che ha scalato rapidamente le gerarchie tanto che anche nelle prime quattro di campionato non solo ha sempre avuto una casacca da titolare, ma è l’attaccante che con 333 minuti in campo è quello che ha giocato di più, ed è anche sinora il miglior marcatore dei gialli con tre reti segnate.

Al suo fianco si è fatto strada un giocatore come Di Mariano, arrivato al Modena a ritiro iniziato ma che si è fatto evidentemente apprezzare nel tempo tanto che è stato titolare tre volte su quattro con un minutaggio di 242 minuti. Dietro questa coppia Gliozzi/Di Mariano che al momento pare essere in vetta alle gerarchie, il minutaggio in qualche modo premia quell’attaccante per tutte le stagioni che risponde al nome di Gregorio Defrel, tre volte sul terreno di gioco di cui una dal primo minuto, con l’Avellino, in coppia ovviamente con ‘Ettorone’. Dietro alle punte sinora nominate, i due nomi che parevano essere, in estate, i deputati a diventare i terminali offensivi deputati, come detto all’inizio Pedro Mendes e Caso. Premessa d’obbligo: il campionato è ancora all’alba, ci sarà bisogno di tutti ed entrambi hanno avuto qualche problemino fisico. Ma i numeri di questo primo poker di gare hanno regalato al portoghese quattro gare da subentrato (con un gol, al Bari) e poco più di un’ora complessiva in campo, esattamente una settantina di minuti. Diverso il discorso per Beppe Caso, che ha vissuto un agosto tormentato, tra piccoli acciacchi e voci di mercato che lo hanno riguardato sino all’ultimo minuto della campagna trasferimenti: il numero 10 canarino sinora ha raccolto soltanto due convocazioni, per altro senza mai scendere in campo, e la sensazione è che al momento sia finito in fondo alle gerarchie del reparto offensivo. Vedremo se nelle prossime partite Sottil gli darà spazio, d’altronde un giocatore con le sue caratteristiche è in ogni caso un valore aggiunto che sarebbe un peccato sprecare. Intanto, come dice il mister, una partita alla volta. Mantova è già il passato, l’obiettivo è la gara di domenica al Braglia contro il Pescara: vedremo quale sarà, nel gioco delle coppie, il binomio offensivo da opporre ai biancazzurri.

rAlessandro Bedoni