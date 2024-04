Modena, l’effetto Bisoli si fa sentire. Difesa chiusa, grinta e mente sgombra

Finalmente un buon pasto dopo settimane scure. A forza di ‘brodini’ il Modena si era mantenuto sempre in linea di galleggiamento, ma in questa fase cruciale della stagione ci voleva quel pasto sostanzioso che mancava da tre mesi. E nel frattempo l’effetto Bisoli si comincia a sentire, soprattutto nella mente dei giocatori (su tutti il ritrovato Gagno) che hanno ottenuto il secondo clean sheet di una stagione nella quale la porta canarina è rimasta inviolata davvero in poche occasioni. Si diceva dell’impatto che ha avuto sull’ambiente il mister di Porretta Terme, che da tradizionale e fiero avversario del popolo canarino è diventato, in poco più di due settimane di lavoro, un nuovo beniamino della gente del Braglia, e non solo per i risultati. Certo, per trovare una squadra divertente e spumeggiante non è ancora il momento visto la situazione contingente, ma è altrettanto vero che questa mentalità da battaglia piace, e soprattutto in un campionato difficile e imprevedibile come la serie B è una qualità che alla fine paga quasi sempre. D’altronde il palmares di Bisoli tra i cadetti, tra promozioni in A e salvezze arpionate con i denti, parla da solo. Il neo di tutto ciò rimane sempre un attacco che non riesce a sbloccarsi. "Se non segnamo male che vada facciamo zero a zero", ha affermato il tecnico. Una battuta, ovvio, ma che va a richiamare quel sano realismo che afferma che se una gara non la riesci a vincere, non la devi assolutamente perdere, soprattutto in chiave salvezza. Una salvezza che, dopo il successo col Sudtirol, non è ancora matematica ma sempre più vicina: il ritorno alla vittoria e questo ritrovato entusiasmo sembrano essere un buon viatico per il derby con la Reggiana che andrà in scena tra due giorni al Mapei. Il successo in rimonta dei granata a Palermo, oltre a interrompere una striscia di tre ko consecutivi, ha permesso alla truppa di Nesta di affiancare i gialli a quota 43, tanto che nella sponda occidentale del Secchia si comincia anche lì a guardare la salvezza come un obiettivo quasi raggiunto. E la confortante posizione di classifica di Modena e Reggiana renderà la sfida sempre avvincente ma certo meno drammatica. Tra l’altro le due squadre scenderanno in campo alle 18, conoscendo il risultato di Spezia, Ternana, Ascoli e Cosenza (alle 15), con queste ultime due squadre che si sfideranno tra loro al Del Duca. Ma non ci sarà bisogno di fare calcoli per nessuno, perchè per tagliare il traguardo ad entrambe basta davvero pochissimo.

Gialli di Sera La salvezza ormai conquistata, il derby di dopodomani, Non mancheranno certo gli argomenti a Gialli di Sera alle 21.30 su Trc. Tra gli ospiti Mauro Rabitti doppio ex di Modena e Reggiana, Paolo Galassini patron della Cittadella neo promossa in serie D.

Alessandro Bedoni