Modena Life al posto di Alcatraz: "Dov’è finito il progetto faraonico?. Temiamo speculazioni, vigileremo"

"Continua il mistero del ‘Direzionale Manfredini’ una delle più grandi vergogne della storia recente di Modena di cui l’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli dovrebbe rendere conto dopo l’approccio a dir poco fumoso tenuto negli anni in cui ha governato la città". Attacca a testa bassa il consigliere regionale e comunale Ferdinando Pulitanò a proposito dopo l’annuncio del progetto da parte del Fondo Life-Namira, proprietario dell’immobile. Le funzioni previste spaziano dalla residenza al lavoroe al tempo libero, dal commercio ai sevizi. "Modena Life – nelle attese dei promotori – dovrà divenire un luogo iconico per l’intera Città, sempre aperto e vissuto al fine di garantire sicurezza, servizi e accessibilità in un contesto di elevata qualità sia dell’abitare che delle funzioni direzionali, commerciali e dei servizi alla persona che vi si insedieranno".

Sono passati mesi, osserva Pulitanò, e l’unica certezza che ha la città è che non mai esistito un vero progetto complessivo, ma solo fumose idee nonostante l’ultima proposta depositata al Comune. Una visione che stravolge i rendering da campagna elettorale di Muzzarelli di un anno fa e conferma quanto noi di Fratelli d’Italia denunciamo da tempo: la città ha vissuto per anni nell’incertezza, tra rinvii, annunci roboanti e scelte mai trasparenti e rappresenta una prospettazione totalmente diversa a quanto dichiarato da Modena Life in passato che aveva annunciato progetti faraonici di work house, ’per dirigenti e fascia alta dell’abitare’".

La vicenda, ricorda l’esponente di Fratelli d’Italia, "è nata da un annuncio di una cessione societaria, nonostante fosse coinvolta una società quotata in borsa con tutto ciò che ne consegue, ed effettuata in piena campagna elettorale. È proseguita con dei lavori più di facciata che di sostanza nonostante i grandi annunci e soprattutto con continui rinvii di presentazione dei progetti portata alla luce solo grazie alle continue sollecitazioni ed interrogazioni di Fratelli d’Italia che comunque continuerà a fare luce sulle commistioni tra tutti gli attori coinvolti in questa vicenda".

Pulitanò si chiede "dove sia finito il progetto faraonico presentato da Marinelli e pubblicizzato da Muzzarelli. E in ogni caso resta il fatto che questa operazione nasce nel caos: prima annunci di work house di lusso con eliporto, poi cessioni societarie in piena campagna elettorale, infine progetti rimandati di mese in mese. Ad oggi l’unica certezza sono i continui annunci roboanti che nei fatti non hanno portato a nulla: vigileremo affinché almeno in questa occasione vi sia la necessaria trasparenza nei confronti dei cittadini".

A fare le spese di "queste bugie e annunci – conclude Pulitanò – è una intera città che sta a guardare come nella migliore delle ipotesi c’è il rischio di aver perso una straordinaria occasione per il rilancio di un pezzo strategico di Modena, nella peggiore di assistere alla più brutta e vergognosa speculazione edilizia che la Città ricordi".

r.m.