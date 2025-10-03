"Modena, l’occasione che stavo aspettando"

Italiano ancora fluente e ben parlato, nonostante l’assenza dal nostro paese da oltre sei anni e una sola stagione a Siena, Matias Giraudo si gode i suoi primi giorni a Modena come un traguardo anche personale di carriera: "Era la chiamata che stavo aspettando" racconta, dopo un’estate vissuta fianco a fianco con Luciano De Cecco, veterano che a Modena ha passato soltanto una stagione. Giraudo, classe 1998 l’anno scorso al Fakel, ha una grande voglia di ritagliarsi il suo spazio in una squadra che possa recitare un ruolo importante nella stagione che va a cominciare.

Giraudo, come sono stati questi suoi primi giorni in città?

"Sono veramente contento di avere l’opportunità di tornare in Italia, dopo il 2018. Ero arrivato a Siena come un ragazzino, per imparare, oggi credo di avere un ruolo diverso".

Intanto l’ambiente com’è?

"Ho alte aspettative, l’Italia è un paese simile all’Argentina quindi mi trovo molto bene, era un’occasione che aspettavo da tanto e ora voglio godermela".

E del suo competitor per una maglia da titolare, Tizi-Oualou, cosa ci racconta?

"Amir Tizi-Oualou lo devo ancora conoscere, ma io non mi faccio troppe aspettative su quello che sarà il mio ruolo: dovrò dare il cento per cento sempre, sia che giochi titolare, sia che parta dalla panchina. Amir è un mio compagno, gli darò una mano, gli spiegherò quello che ho imparato. Lo vedo abbastanza simile a me".

Dopo i suoi obiettivi, quelli di squadra. Cosa si aspetta?

"Obiettivi? Ancora non ho avuto tempo di tararli bene, ma mi sembra un’ottima squadra, che può esprimere una bellissima pallavolo. Dovremo trovare la chimica, in Italia molte squadre sono forti, alla fine emergono quelle che riescono a costruire un’intesa migliore".

Parliamo del Mondiale: come valuta la sua esperienza con l’Argentina nelle Filippine?

"Un Mondiale veramente molto strano. Noi siamo arrivati primi nel girone lasciando fuori la Francia e ci siamo ritrovati l’Italia negli ottavi di finale, non è molto normale. È stato il mio primo Mondiale però, l’ho vissuto davvero come un sogno".

Nonostante la sconfitta?

"Certo, alla fine siamo usciti contro i campioni del mondo".

E i sogni qui, sotto la Ghirlandina?

"Vincere con Modena, mi alleno per questo. Difficile? Certo, però non si sa mai, noi dobbiamo provarci".

Alessandro Trebbi