Modena maglia nera per i troppi mezzi a gasolio

Continental ha realizzato anche quest’anno l’Osservatorio sui macro-trend del mercato dei veicoli pesanti per il trasporto di merci e persone, giunto alla sua terza edizione. Lo studio fotografa lo stato del settore in Italia e in Emilia-Romagna nel 2022, dopo un 2021 caratterizzato da una significativa ripresa dalla crisi causata dal Covid-19. Nel trasporto merci, in provincia di Modena c’è un calo delle immatricolazioni del -4,9%. Gli autobus chiudono in positivo: le immatricolazioni dei mezzi pesanti per il trasporto merci in Italia hanno registrato un calo del 6,4% rispetto al 2021, con solo 21.524 nuovi mezzi. L’Emilia-Romagna segue il trend in discesa del Paese e immatricola ben 305 targhe in meno rispetto al 2021, registrando così il -14,7%. La Provincia di Modena resta sulla stessa linea e segna un calo del -4,9%, con 254 nuovi mezzi nel 2022 rispetto ai 267 dell’anno precedente. Capitolo autocarri: in Provincia di Modena i mezzi a gasolio coprono il 90,5% del parco circolante. Per quanto concerne l’alimentazione, la situazione nazionale del parco circolante settore trasporto merci rimane pressoché invariata rispetto all’anno precedente. Il gasolio continua ad essere predominante (90,8%) seguito da benzina e metano (rispettivamente al 4,6% e 2,2%). Si nota una crescita, seppur timida, dell’alimentazione combinata benzina e gas liquido, che segna un lievissimo aumento (1,4% rispetto a 1,3%), così come elettrici e ibridi (rispettivamente allo 0,3% e 0,8%). In Emilia-Romagna l’elettrico tocca lo 0,3% e l’ibrido sale fino allo 0,8%. In linea con la percentuale regionale, Modena e Provincia hanno lo 0,2% di autocarri elettrici e lo 0,9% di ibridi. I mezzi a gasolio si attestano al 90,5%, percentuale più alta della Regione insieme a quella della provincia di Forlì-Cesena.