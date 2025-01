Modena, Mandelli vuole ritrovare la strada: "Ma anche la Cremonese ha fame di vittorie"

Gennaio, per il calcio, è sempre un mese strano. E’ un ricominciare dopo lo scavallamento delle feste, con sempre sullo sfondo la finestra del mercato invernale che porta inevitabilmente più incertezze che sicurezze. Paolo Mandelli alla vigilia della difficile trasferta di Cremona però non si scompone, anzi sul tema dei trasferimenti è molto serafico. "Immagino che il tema sia sempre Palumbo. E’ ovvio che uno dei migliori giocatori della serie B possa essere oggetto di desiderio, mi meraviglierei del contrario. Ma certamente lui non si fa condizionare, sta lavorando bene e in questa settimana l’ho sempre visto molto sereno e molto concentrato sul Modena. In generale su questo mercato sono molto tranquillo, credo che la rosa che abbiamo vada bene così, una volta recuperati gli infortunati è certamente all’altezza. Poi bisognerà vedere se c’è qualcuno che vuole andare via magari per giocare di più, ma non ho visto segnali in tal senso. E comunque, si sa, la vera campagna trasferimenti si infiamma soltanto negli ultimissimi giorni e nel calcio può sempre succedere di tutto". In settimana a trovare la sua vecchia squadra è venuto un allenatore che ha fatto la storia canarina: "La visita di Gianni De Biasi ci ha fatto molto piacere, è stato un po’ di tempo con tutto lo staff perchè è giusto attingere da un allenatore della sua esperienza". L’attualità è la gara dello Zini, contro una Cremonese che, lo dicono le statistiche, subisce più nei primi tempi che non dopo l’intervallo. "Con i mezzi che si hanno a disposizione gli avversari li studiamo con molta attenzione, ma la bellezza del calcio è che tutto è matematico fino a un certo punto e spesso uno più uno non fa due, per cui non è detto che quello che dicono i numeri diventi applicabile alla partita contro di noi". Una Cremonese che, al lordo del match di venerdì tra Spezia e Sassuolo, ha bisogno di ‘accorciare’ in classifica proprio sui liguri per arginare una fuga che, se aumentasse il distacco sino a 14 punti, non farebbe disputare i playoff. "Giocheranno anche con questo stimolo in testa, ma in generale in questo momento ogni squadra ha particolari motivazioni, noi compresi. Ovvio che essendo al quarto posto abbiano tutto l’interesse ad avvicinare le prime tre, magari speriamo che comincino a farlo a partire dalla prossima partita". Dopo il virus intestinale che aveva condizionato non poco le scelte nella gara con il Frosinone, c’è da rimarcare comunque qualche acciacco: "Purtroppo Cauz e Ponsi hanno avuto qualche problemino muscolare. Nulla di grave, ma non ci saranno. Alberti invece sta meglio, ma per fargli fare minuti oggi ha giocato un’oretta con la Primavera". Per la Cronaca, la Primavera ha battuto 9 a 0 i pari età della Reggiana, con doppietta di Alberti

Alessandro Bedoni