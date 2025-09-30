Ha vinto senza urlare

Ha vinto senza urlare
Modena
CronacaModena, mister Sottil ha trovato le sue certezze
30 set 2025
ALESSANDRO TRONCONE
Cronaca
Modena, mister Sottil ha trovato le sue certezze

Gliozzi in attacco, in difesa Tonoli e Adorni sono per adesso intoccabili. Sulla fasce Zampano e Zanimacchia sono gli esterni più impattanti della B.

Il tecnico Andrea Sottil saluta la curva gialloblù alla fine della partita

Calma e gesso, ma la genesi di un percorso ambizioso nasce grazie all’individuazione di solide certezze. Prima di tutto, Andrea Sottil ha fatto questo, sin da Fanano e dalle scelte di mercato. Tant’è che sugli uomini arrivati il tecnico ha investito ad occhi chiusi, impostando una formazione titolare ben presto alla quale sta aggregando progressivamente coloro i quali subentrano ma che il livello non abbassano mai. Dietro, Adorni e Tonoli non sono mai stati toccati, ad esempio. Se non per colpa dell’infortunio dell’ex Brescia a Mantova. Cauz sta insidiando e Dellavalle ha un valore indiscusso, ma la base è composta da Tonoli e Adorni, che stanno dimostrando solidità e maturità. Non finisce mai di sorprendere poi Tonoli, che gioca come se avesse sempre fatto la serie B e fa dimenticare a tutti che invece fino a un anno fa militava nella Pergolettese in serie D. E se in quarta serie aveva il vizio del gol (nove centri per lui la scorsa stagione) anche in maglia canarino ha fatto vedere che l’istinto c’è e salta fuori anche a livelli più alti, il gol segnato su corner contro il Mantova lo dimostra.

Poi passiamo alle fasce. Inseriti con contuinità, Zampano e Zanimacchia contemporaneamente, il Modena si è assicurato lo scettro di squadra con gli esterni più impattanti della categoria. Quest’anno di cross dal fondo ne arrivano tanti, e inutile sottolineare che aprire il gioco sugli esterni porta solo dei vantaggi, costringendo la difesa avvesaria ad aprirsi e favorendo così gli inserimenti dei centrocampisti, tutti in grado di segnare, da Gerli a Santoro, passando per Sersanti.

E davanti Sottil sta dimostrando di non voler rinunciare a Gliozzi e i motivi sono ormai noti. L’attaccante è rinato, per la prima volta in carriera è andato a segno per tre gare di fila e già ora (con 4 reti in 5 gare) ha eguagliato lo score dello scorso anno. E la sua capacità di agganciare palloni aerei, metterli a terra e smistarli per i compagni, offre alla manovra una chance in più: se il centrocampo è intasato, il portiere Chichizola, dotato di buoni piedi, può tranquillamente cercare Gliozzi con il rinvio lungo a creare subito azioni pericolose, vedi quella che ha permesso proprio a Gliozzi di segnare il gol di apertura contro il Mantova, sfruttando un assist di Zampano.

Qui, la mano del nuovo allenatore si sta vedendo, eccome. Le certezze. Questo è il vero merito del breve percorso di Sottil. Scegliere, questo un tecnico deve fare.

Per chiudere, la profondità della panchina. Se qualcuno è ammonito ed è a rischio espulsione può scendere, chi dà tutto e dopo venti minuti della ripresa accusa la fatica, può essere sostitutito. La squadra finora non ne ha risentito. Certo, i piedi vanno tenuti per terra. Ma ci sono motivi per essere fiduciosi.

Alessandro Troncone

