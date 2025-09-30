Modena, mister Sottil ha trovato le sue certezze

Calma e gesso, ma la genesi di un percorso ambizioso nasce grazie all’individuazione di solide certezze. Prima di tutto, Andrea Sottil ha fatto questo, sin da Fanano e dalle scelte di mercato. Tant’è che sugli uomini arrivati il tecnico ha investito ad occhi chiusi, impostando una formazione titolare ben presto alla quale sta aggregando progressivamente coloro i quali subentrano ma che il livello non abbassano mai. Dietro, Adorni e Tonoli non sono mai stati toccati, ad esempio. Se non per colpa dell’infortunio dell’ex Brescia a Mantova. Cauz sta insidiando e Dellavalle ha un valore indiscusso, ma la base è composta da Tonoli e Adorni, che stanno dimostrando solidità e maturità. Non finisce mai di sorprendere poi Tonoli, che gioca come se avesse sempre fatto la serie B e fa dimenticare a tutti che invece fino a un anno fa militava nella Pergolettese in serie D. E se in quarta serie aveva il vizio del gol (nove centri per lui la scorsa stagione) anche in maglia canarino ha fatto vedere che l’istinto c’è e salta fuori anche a livelli più alti, il gol segnato su corner contro il Mantova lo dimostra.

Poi passiamo alle fasce. Inseriti con contuinità, Zampano e Zanimacchia contemporaneamente, il Modena si è assicurato lo scettro di squadra con gli esterni più impattanti della categoria. Quest’anno di cross dal fondo ne arrivano tanti, e inutile sottolineare che aprire il gioco sugli esterni porta solo dei vantaggi, costringendo la difesa avvesaria ad aprirsi e favorendo così gli inserimenti dei centrocampisti, tutti in grado di segnare, da Gerli a Santoro, passando per Sersanti.

E davanti Sottil sta dimostrando di non voler rinunciare a Gliozzi e i motivi sono ormai noti. L’attaccante è rinato, per la prima volta in carriera è andato a segno per tre gare di fila e già ora (con 4 reti in 5 gare) ha eguagliato lo score dello scorso anno. E la sua capacità di agganciare palloni aerei, metterli a terra e smistarli per i compagni, offre alla manovra una chance in più: se il centrocampo è intasato, il portiere Chichizola, dotato di buoni piedi, può tranquillamente cercare Gliozzi con il rinvio lungo a creare subito azioni pericolose, vedi quella che ha permesso proprio a Gliozzi di segnare il gol di apertura contro il Mantova, sfruttando un assist di Zampano.

Qui, la mano del nuovo allenatore si sta vedendo, eccome. Le certezze. Questo è il vero merito del breve percorso di Sottil. Scegliere, questo un tecnico deve fare.

Per chiudere, la profondità della panchina. Se qualcuno è ammonito ed è a rischio espulsione può scendere, chi dà tutto e dopo venti minuti della ripresa accusa la fatica, può essere sostitutito. La squadra finora non ne ha risentito. Certo, i piedi vanno tenuti per terra. Ma ci sono motivi per essere fiduciosi.

Alessandro Troncone