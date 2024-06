Modena, obiettivo giovani. Trattativa per Idrissi

La campagna estiva dei trasferimenti deve ancora iniziare, ma è inevitabile che le voci si rincorrano e che i direttori sportivi comincino a muoversi. L’ultima indiscrezione in ordine temporale sul mercato del Modena è quella che vuole un forte interesse del Modena per l’esterno classe 2005 del Cagliari Primavera Riyad Idrissi. Il giovane calciatore italo marocchino, 34 partite condite da tre reti nella scorsa stagione tra i giovani rossoblu, verrebbe mandato in gialloblu in prestito (si vedrà eventualmente se ci potrà essere un diritto di riscatto) per fare la sua prima esperienza tra i professionisti. Si tratta quindi di un esordiente nel calcio dei grandi, per il quale il diesse canarino Andrea Catellani, grande conoscitore di giovani per la sua consolidata esperienza alla guida di più di un settore giovanile, avrebbe battuto la strenua concorrenza della Reggiana, che per prima aveva manifestato interesse per Idrissi. Stando anche ai social dei tifosi cagliaritani, che in queste ore non hanno certo manifestato entusiasmo per la partenza del giovane talento, che evidentemente ha avuto modo di fare conoscere le sue qualità in rossoblu, Bisoli nel caso avrà davvero un prospetto interessante su cui lavorare. Nel frattempo cominciano a circolare voci su Antonio Palumbo, che potrebbe andare presto nel mirino di almeno un paio di società cadette che mirano decisamente alle posizioni di vertice.

Il capocannoniere gialloblu dell’ultima stagione è però legato alla società di viale Monte Kosica da altri tre anni di contratto e ovviamente, chi lo vorrà, dovrà certamente sentirsi sparare una richiesta di livello. Ricordiamo che, per il centrocampista napoletano, già nel mercato di gennaio il Modena aveva rifiutato un’offerta di circa tre milioni di euro. Palumbo a Modena sta bene, lo ha anche dichiarato qualche settimana fa quando fu ospite della trasmissione di Trc ‘Gialli di sera’, ma nel calciomercato non bisogna mai dare nulla di scontato. Difficile dunque, almeno sulla carta, che Palumbo possa svestire a breve la casacca dei canarini, ma certamente è una situazione da monitorare e che potrebbe evolversi, da una parte o dall’altra, entro la data dell’inizio del ritiro di Fanano. Rimane poi ancora aperta la questione del rinnovo del portiere Seculin, che ha sua volta potrebbe ascoltare le sirene di alcuni club (Juve Stabia in primis) che potrebbero garantirgli un posto da titolare.

a. b.