Modena, ora i playout sono più lontani . Il nuovo modulo garantisce equilibrio

Bollettino dei naviganti dopo ventisette giornate. Vincere conta, ed è bastato quel colpo esterno aspettato per diverse settimane affinchè la classifica del Modena ne traesse immediatamente giovamento. La posizione di classifica, decimo posto, non è cambiata, ma sono aumentati (specchietto retrovisore da non perdere mai di vista, please) i punti di vantaggio sulla zona playout, che ora sono cinque, mentre i playoff sono rimasti tre lunghezze più avanti. Già, i playoff.

In tanti in queste ore ringraziano il Catanzaro, corsaro a La Spezia: se i liguri avessero vinto, avrebbero portato il vantaggio sulla quarta a più 12, mettendo a serio rischio la disputa della post season per la promozione, visto che avrebbero avvicinato quella forbice di 15 punti che garantisce il salto diretto anche per chi arriva terzo. Visto che la Cremonese, squadra alla vigilia tra le grandi favorite e che invece sta zoppicando e non poco, lo stesso Catanzaro con il successo al Picco ha riportato il distacco tra terza e quarta in limiti più umani, ‘solo’ otto punti. E questa notizia fa certamente piacere anche al Modena, che dopo il successo di Cittadella si sente, ci mancherebbe, a sognare qualcosa di più della posizione attuale in graduatoria.

D’altronde anche lo stesso Mandelli, nella conferenza stampa precedente al match del Tombolato, non si era certo nascosto affermando che anche i suoi gialli si devono sentire pienamente in corsa per la caccia almeno all’ottavo posto. Ma ora, anche in vista delle due trasferte consecutive in terra campana (rispettivamente Salerno e Castellammare di Stabia) che aspettano il Modena tra la 29esima e la 30esima giornata, bisogna continuare a viaggiare sulla via tracciata dopo il ko di Genova: a cominciare da domenica, quando al Braglia arriverà un Cosenza sempre più in crisi ma comunque da non prendere sottogamba, per portare a casa altri tre punti preziosi assai. Ci sarà il rientro di Antonio Palumbo dalla squalifica.

Il 3-5-2 ha dato equilibrio alla squadra e giovato ai movimenti di Gerli, certamente meno a suo agio in un centrocampo a due: uno schieramento nel quale potrebbe inserirsi bene lo stesso Palumbo e che varrebbe la pena di provare, anche perché accorcerebbe le distanze tra Caso e uno tra Mendes o Defrel negli ultimi venti metri di campo e a Cittadella, non pensiamo sia un caso, sono andati a segno due attaccanti di ruolo.

BIANCO è iniziata con un pareggio a Salerno, uno a uno, che serve a poco a entrambe le formazioni in chiave salvezza, l’avvenuta dell’ex tecnico del Modena Paolo Bianco sulla panchina del Frosinone. La squadra ciociara ha dovuto chiudere la partita in 9 uomini.

Alessandro Bedoni