Modena, porte aperte ai tifosi per la festa

Il bagno di folla, il Modena, se l’è ampiamente meritato. La scelta di aprire le porte dello Zelocchi il giorno successivo la storica vittoria di Marassi dimostra quanta voglia ci sia di creare una simbiosi forte, stretta e duratura con l’ambiente canarino. Dettaglio non trascurabile quando si pensa a determinate ambizioni, non esiste buon risultato che non sia accompagnato dall’entusiasmo della gente.

E così il Modena si prepara anche alla prima casalinga con l’Avellino, domenica sera, e alla sfilata in centro di giovedì sera in Largo Sant’Agostino quando rosa e staff saranno presentati alla città alle 21. Allo Zelocchi, nel test programmato con la Primavera di Mandelli, spazio a chi non è sceso in campo a Genova o a chi ha giocato solo una manciata di minuti. Da Pergreffi a Cauz, Cotali, Nador, Massolin, Magnino, Pedro, Zanimacchia e Sersanti, sempre schierati con il 3-5-2. Una sgambata utile anche per mantenere in equilibrio il minutaggio di tutti i componenti della rosa di Sottil. Seduta di scarico, invece, per i ragazzi impiegati a Marassi.

Presenti Andrea Catellani e Alessandro Consolati, oltre ai rappresentati del settore giovanile a partire da Davide Caliaro, responsabile della "cantera" canarina. Da questo momento, il Modena, sa perfettamente di aver alzato la sua asticella e di aver, allo stesso tempo, alzato quella dei suoi tifosi. Una dimostrazione come quella di Marassi non si vede tutti i giorni, ma solo la continuità di prestazioni ci potrà dire se Sottil ha inserito la monetina giusta nella giostra canarina. Il primo obiettivo è stato raggiunto, potremmo dire. Aver trasmesso una identità chiara all’atteggiamento, all’approccio e alla filosofia in così poco tempo è fin troppo importante quando si ragiona in termini di rivoluzione e Catellani ne ha portata, eccome.

A qualche giorno dalla fine del mercato (lunedì 1 settembre, ore 20) il Modena può ritenersi soddisfatto e lo era già ad inizio agosto, figurarsi ora. Tuttavia, giusto tenersi una piccola finestra aperta, non si sa mai. Le vie del mercato sono infinite. Soprattutto nelle ultimissime ore quando il banco a volte salta e possono nascere trattative fino a quel momento mai pensate. Il Modena sarà presente a Milano, certamente per provare a cedere Strizzolo e Oukhadda e magari, chissà, per completare la rosa con un ultimo innesto nel reparto offensivo. Ma ne sapremo di più solo lunedì, allo scoccare del gong.

Alessandro Troncone