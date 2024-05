Modena Pride 2024, arriva la seconda edizione: il programma

Modena, 15 maggio 2024 – Il 25 maggio, a distanza di cinque anni dalla prima edizione del 2019 che vide la partecipazione di 25.000 persone a Modena, si terrà il secondo evento Pride della storia della città.

Organizzato da Arcigay Modena “Matthew Shepard”, in partnership con Agedo Bologna per l’Emilia e Keller, grazie anche al supporto di Thd, My English School e Agenzia Farini, il Modena Pride 2024 sarà una vera festa cittadina con un programma che prende il via dal Parco Enzo Ferrari.

Nel pomeriggio è prevista una marcia politica dell’orgoglio Lgbtqia+ e una manifestazione ludico-culturale ricreativa finale la sera, presso la dedicata area-manifestazione denominata, per l'occasione, Modena Pride Park, nel cuore del parco Ferrari.

Arcigay Modena “Matthew Shepard”. Al centro la Presidente, Angelica Polmonari

Il programma, consultabile alla pagina dedicata del sito web ufficiale di Modena Pride 2024, prevede due momenti salienti.

La parata con partenza alle 14.30 dal Modena Pride Park (Parco Ferrari lato Via Emilia Ovest), una marcia politica dell'orgoglio accessibile per la visibilità, il benessere, le pari opportunità e i maggiori diritti della comunità Lgbtqia+, della lunghezza complessiva di 4 km e della durata di 3 ore circa, che si svolgerà lungo le strade del centro storico di Modena, con ritorno previsto per le 17.30 al parco. A seguire, un festival socio-culturale di chiusura, con inizio previsto per le ore 18.00 presso Modena Pride Park.