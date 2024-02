Modena, prime defezioni: "No a corse in solitaria"

Terremoto intorno alla professoressa Maria Grazia Modena. La sua autocandidatura aperta ai partiti del centrodestra, ma accolta dal ’niet’ inappellabile a tempo di record di Fd’I, FI, Noi per l’Italia e Lega sta mettendo a dura prova la tenuta del progetto promosso dal comitato Noi per Modena e appoggiato dall’avvocato Gianpiero Samorì. La situazione è fluida: stando a indiscrezioni alcuni dei professionisti che avevano aderito alla lista si stanno sfilando perché non hanno interesse a una corsa di testimonianza. Tra questi uno dei nomi più in vista è quello del giornalista Paolo Casolari, tra i fondatori di Noi per Modena. Interpellato, conferma di aver fatto ieri un passo indietro: "La corsa in solitaria della lista civica non è la battaglia politica che avevo dichiarato sin dall’inizio di voler intraprendere insieme per tentare di cambiare gli assetti di ottant’anni di ‘regime di sinistra’ a Modena". Casolari ha inteso comunque augurare la miglior fortuna alla Lista civica e alla professoressa Modena.

La sensazione è che non tutti abbiano condiviso la fuga in avanti della professoressa e di chi la consiglia senza prima essersi accertati della disponibilità reale dei partiti del centrodestra a entrare in partita: gli abboccamenti ci sono stati, anche molto cordiali, ma questo non significa che era stato siglato un accordo: tutto, ricostruendo la vicenda, è precipitato nel giro di 48 ore. Quello della cardiologa è apparso un tentativo di spallata finito con una lussazione politica: forse non ci si aspettava che i partiti del centrodestra liquidassero immediatamente ogni ipotesi di convergenza (’ci abbiamo messo un’ora, ma si poteva far prima – fanno notare da quel versante – il fatto è che qualcuno di noi domenica pomeriggio era ancora bloccato a pranzo, alle prese con la zuppa inglese...’). Lo stesso Andrea Galli domenica aveva inviato una nota in serata dispiaciuto per il "temporeggiamento" dei partiti, convinto della possibilità di trovare un’intesa nelle prossime settimane. Ma si è trattato più di un auspicio che di una certezza.

Alla base del muro alzato Fd’I, FI, Noi per l’Italia e Lega vi è la considerazione che la professoressa non è ritenuta una figura adatta a ricoprire il ruolo di sindaco: ’É una bravissima professionista, ma per fare questo mestiere occorre conoscere profondamente la macchina amministrativa’, mettono in chiaro esponenti del centrodestra.

Sono in corso valutazioni, al netto di clamorosi ripensamenti del centrodestra. Gli scenari sono tre: il primo, la prof Modena corre comunque con la sua lista civica confidando in una risposta massiccia della città; il secondo, la sua lista sostiene il candidato del centrodestra; il terzo, improbabile ma non impossibile, la prof Modena ritira la candidatura.

Gianpaolo Annese