Modena, quando la forza arriva dalla panchina

Il calcio moderno si articola, ormai, su numerosi dettagli e caratteristiche aggiornate rispetto a quel che poteva essere decenni fa. È dimenticato il tempo nel quale sembrava sufficiente avere una formazione titolare all’altezza e poco altro, contando di fatto su una decina di giocatori "fissi". La rivoluzione post Covid ha, oltretutto, accentuato un progresso che sarebbe comunque stato inevitabile con l’aggiunta di due sostituzioni ulteriori, passando alle attuali cinque. Così facendo, si ha la possibilità di cambiare metà squadra a gara in corso. E cambiare metà dei giocatori di movimento significa cambiare (in bene o in male) lo svolgimento e le sorti di una partita. È riuscito non benissimo a Pippo Inzaghi, è riuscito perfettamente ad Andrea Sottil. La forza del Modena di quest’anno è misurabile anche (forse soprattutto) nelle possibilità che arrivano dalla panchina, dal punto di vista tecnica non inferiori a quelle schierate dal primo minuto. Al "Barbera", se possibile, l’ingresso di Massolin ha addirittura accresciuto il tasso qualitativo nei minuti finali, quando i rosanero hanno abbassato ancor di più il baricentro e i canarini non hanno più perso il pallino del gioco.

Ma non si fermano a Massolin, per altro ancora tutto da scoprire, le opportunità del Modena. Insomma, avercene di Defrel e di Pedro Mendes da gettare nella mischia nella ripresa o di gente come Magnino e Pyyhtia, senza dimenticare Dellavalle. Ed è mancato per un mesetto Beyuku, impegnato con la Francia nel Mondiale U20 in Cile, chiuso in semifinale. Il ventaglio è ampio per Sottil che, nell’abbondanza, pare si stia muovendo piuttosto bene pur conscio che i suoi sei o sette inamovibili li ha scelti e ci mancherebbe altro. Intorno a loro si crea tutto il resto. Impostando questa filosofia, cresce la competitività e chi inizialmente siede in panchina coltiva una sana voglia di essere impattante più dei compagni: ecco perché il Modena è lassù a giocarsela. E ci si può spingere sino ad una affermazione discutibile ma oggettiva, per quanto visto domenica. Nell’undici titolare, il Palermo potrebbe anche avere qualcosa in più, ma nella varietà della rosa il Modena non è per nulla distante, anzi. Potrebbe persino vantarsi di viaggiare un gradino sopra. Solo il tempo ce lo dirà. Intanto, che sia il caso di non nascondersi più?

Tonoli. Il difensore canarino, reduce da una gomitata sul naso che l’ha costretto ad abbandonare la gara, ieri si è allenato regolarmente. Oggi per lui è prevista la Tac, ma sembra scongiurato il rischio frattura del setto.

Alessandro Troncone