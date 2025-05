Modena, quest’anno il ventennale della vittoria storica al Dall’Ara

I ragazzi della 2C di Fiumalbo, in occasione dell’imminente ventennale della vittoria storica in Campionato del Modena sul Bologna, avvenuta il 10 settembre 2005, hanno potuto raccogliere la testimonianza d’eccezione di un tifoso che ha assistito a quell’evento, e che con grande emozione lo rivive con queste parole: "Per un bolognese vero, nato nella storica ’Maternità di via D’Azeglio’, è senz’altro atipico avere nel cuore sportivamente il gialloblù canarino, ma se avrete la bontà e la pazienza di leggere questo articolo comprenderete il perché.

Mio papà era nato a Zocca nel 1923, poi si era trasferito a Bologna e, fin da quando ero piccolo, mi aveva coinvolto in questo tipo di avventura domenicale bellissima: talvolta partivamo in treno dalla Stazione Centrale di Bologna e arrivavamo a quella di Modena, ove, presso il Dopolavoro Ferroviario, poco distante, mangiavamo qualcosa, sempre buonissimo, e poi via, a piedi, al mitico Stadio Braglia!

Non pensate che cinquant’anni fa lo Stadio Braglia fosse come è adesso, meravigliosamente abbellito dopo che la ’longobarda’, di Gianni De Biasi, riportò i canarini in Seria A, nel 2002, 38 anni dopo l’ultima volta del 1964, tanto che nella ’curva ospiti’ c’erano dei lunghi gradoni in cemento alti pochi centimetri e si stava in piedi a vedere la partita!

Ma arriviamo allo storico 10 settembre 2005, allo stupendo Stadio Dall’Ara di Bologna.

Il Campionato, stagione 2005-2006, era quello di Serie B, e la partita era stata anticipata alle ore 16 di quel sabato.

Ero da solo in giro in auto sui viali di Bologna, il pomeriggio era soleggiato e bellissimo e avevo in testa, non so perché, la sensazione che sarebbe potuta essere una giornata calcisticamente storica, per cui mi sembrò di parlare a mio padre, che ormai non c’era più e dirgli: ’vado allo Stadio a vedere il Modena’.

Andai nei ’distinti centrali’, sotto la meravigliosa Torre di Maratona e la partita iniziò con i primi 30 minuti dominati dal Bologna tanto che, tra me e me, pensai che la mia ’premonizione’ fosse stata proprio assurda e che (di goal) ’ne avremmo presi un sacco e una sporta’!

Ma il portiere del Modena Frezzolini, in versione Superman, strepitoso, certamente il migliore in campo, ci salvò.

Poi, al 37mo del primo tempo, la svolta: rigore per il Modena e trasformazione del bomber Bucchi, 1-0!

Dopo tale colpo di fortuna, ancora occasioni per il Bologna e parate del fantastico Frezzolini, fino al raddoppio del Modena al minuto 11 del secondo tempo, autore Colacone, il ’gemello del goal di Bucchi’.

Nonostante la rete del Bologna di Bellucci, al 91mo, era fatta, 2-1: nella storia del Modena FC, prima e unica, ancora ad oggi, vittoria in campionato a Bologna, e io c’ero!

Non stavo più nella pelle per la gioia e, nonostante non potessi condividerla né con mio padre, né, ovviamente, con altri in città, ne ’la dotta’ c’era un bolognese felice e ancora adesso il ricordo rimane ben vivo.

Il prossimo 10 settembre ci sarà la ricorrenza dei vent’anni della storica vittoria, e speriamo che un giorno, chissà, possibilmente e magari in Serie A, ne arrivi un’altra. Forza Gialli!".

Classe 2^C di Fiumalbo