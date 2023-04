Modena, rapina due market e scappa in taxi: fermato 41enne

Modena, 3 aprile 2023 – E’ stato arrestato dai carabinieri un 41enne, di origini campane, gravemente sospettato di due rapine nei supermercati di Novi e Soliera, avvenute il 30 e 31 marzo scorso (video).

Il rapinatore nel market in provincia di Modena

Il 30 marzo alle 13,45, con volto coperto da mascherina chirurgica e cappellino, aveva puntato il coltello alla gola della cassiera del market di Novi facendosi consegnare 200 euro. Stesso schema il giorno dopo a Soliera, ma alle 18.45, con bottino totale che superava i mille euro.

In entrambi i casi era arrivato e scappato in taxi (i tassisti erano all’oscuro di tutto). L’uomo ha già dei precedenti: è stato portato in carcere.