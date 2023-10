Modena, residente trova borse piene di hashish. Valore di centinaia di migliaia di euro

Modena, 15 ottobre 2023 – Droga per centinaia di migliaia di euro rinvenuta per caso da un residente. È quanto avvenuto in via Einstein a Modena dove un sacco bianco e una valigia colmi di hashish sono stati segnalati alla polizia di Stato da cittadini, rinvenuti nell’area di una impalcatura. La droga era già stata suddivisa in panetti, pronta evidentemente per essere ceduta. Sul posto sono giunti subito gli agenti della polizia di Stato. Nel quartiere da tempo si segnalano attività di spaccio.