Modena, rider grave dopo incidente in bicicletta

Modena, 27 settembre 2023 – Grave incidente intorno alle 13 per un rider sulla pista ciclabile di via Emilia Est. Il giovane era in sella ad una bicicletta elettrica quando, per una dinamica in fase di ricostruzione, si è scontrato con una portiera aperta di un’auto. Immediatamente soccorso, la prognosi del rider, di origine straniera, è riservata, il giovane è ricoverato nel reparto di terapia intensiva.