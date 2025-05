Modena-Sassuolo, treni fermi per tre mesi

Modena, 30 maggio 2025 – "Fer ha comunicato come dal prossimo 8 giugno al 5 settembre la linea ferroviaria Modena-Sassuolo verrà chiusa, con i convogli che si fermano, sostituiti da bus. In una precedente comunicazione si era parlato di due mesi". Lo rende noto Federconsumatori Modena, con il responsabile trasporti Giuseppe Poli che contesta "le modalità con cui vengono organizzati i cantieri sulla linea". Per tre mesi, aggiunge Poli, sulle strade tra Modena e Sassuolo, "transiteranno 52 autobus in più, e a questi bus occorreranno 50 minuti per percorrere la tratta che il treno percorre in 38 minuti".

Il danno all’utenza, evidenzia Federconsumatori, c’è, né vale rimarcare come i lavori vengano realizzati nel periodo di vacanza scolastica. "Un’indagine svolta dalle Associazioni dei Consumatori e UniMoRe – aggiunge Poli - certifica come sulle linee regionali di Fer solo il 17% dei passeggeri viaggia per ragioni di studio, mentre oltre il 78% dell’utenza utilizza il treno per lavoro e svago: il servizio ferroviario rappresenta una necessità permanente per tanti, anche al di fuori del pur importantissimo servizio stagionale per gli studenti".

Anche da qui il disappunto di Federconsumatori, che misura la propria insoddisfazione "sullo stillicidio di disservizi e chiusure, che non hanno prodotto tangibili vantaggi. L’associazione invita quindi Fer a considerare "la velocizzazione della tratta per rendere ancora più concorrenziale e appetibile l’utilizzo del treno", ricordando la necessità di "sgonfiare l’enorme mole di traffico su gomma che opprime la rete viaria".

Necessità con cui conviene Fer, che spiega come la chiusura della Modena-Sassuolo nel periodo estivo sia finalizzata al miglioramento della sicurezza e dell’efficienza. "Sulla tratta che ‘Gigetto’ percorre quotidianamente - fa sapere l’Ufficio Comunicazione di Fer - verrà infatti installato l’SCMT (Sistema di Controllo Marcia Treno) che, come prescritto dalla normativa nazionale, innalzerà gli standard di sicurezza e verranno apportate migliorie all’apparato centrale della stazione di Formigine a migliorare la gestione della circolazione". Fer provvederà inoltre, da qui a settembre, al rinnovo degli impianti di sicurezza dei passaggi a livello e all’installazione di un deviatoio che permetterà di velocizzare l’ingresso nella stazione di Modena P.zza Manzoni. "Sono comprensibili i disagi, per cui Fer si scusa, ed è per limitarli – scrive ancora la società di trasporto - che i lavori sono condotti nel periodo estivo, in coincidenza con la chiusura delle scuole e con le ferie aziendali".