Modena sbanca Bergamo . Arriva l’allungo in vetta

BERGAMO8GIACOBAZZI30

BERGAMO: Ambrosioni; Allas De Beni, Gaffuri, Mambretti, Cocca; Orlandi, Spilotros; Cavenago, Bellini, Nodari; Guiniot, Rota; Roselli, Loda, Bosco. A disp. Plevani, Bettoni, Brignoli, Gigante, Nava, Gabbiadini, Brignoli. All. Pastormerlo.

GIACOBAZZI: Mazzi; Pianigiani (71’ Traversi), Orlandi (78’ Zanni), Malagoli, Trotta (62’ Petti); Michelini (47’ Pagliai), Esposito; Debortoli (65’ Operoso), Carta, Tarantini; Bellei M. (59’ Rodriguez), Venturelli M.; Malisano, Musajo, Ori (50’ Morelli). All. Guareschi.

Arbitro: Parcianello di Treviso

Marcature: 2’ meta Mambretti, 8’ meta Venturelli M., 18’ cp Orlandi, 21’ cp Michelini, 38’ cp Mazzi; 46’ meta Michelini, 61’ meta Trotta tr Mazzi, 80’ meta tecnica.

Note: ammoniti Trotta, Malisano e Spilotros. P.t.: 8-11. Punti 0-5

Vittoria e allungo in vetta. Il Giacobazzi vola a Bergamo 30-8 e salendo a +3 su Brixia e Bologna. Una partita equilibrata nei primi 40’, che Modena è riuscito a far sua con un’altra prestazione di alto livello. L’inizio è in salita per il Giacobazzi, che si fa sorprendere dopo 2’ dalla meta di Mambretti. Passano 3’ e Modena pareggia con Marco Venturelli. A metà parziale botta e risposta dalla piazzola per Orlandi e Michelini, poi nel finale Mazzi alla piazzola trova i pal, per il vantaggio 11-8. Nella ripresa al 6’ capitan Michelini firma la seconda meta del match. Al 21’ Trotta festeggia con una meta il suo 100° caps col Modena. Nel finale i biancoverdeblù puntano al bonus e nel recupero, sull’ultima azione della partita, si procurano una touche in attacco, recuperano l’ovale e dalla maul seguente conquistano la meta tecnica: punto bonus.

Le altre del 13° turno: Brixia-Sondrio 22-12 (4-0), Botticino-Rovato 12-56 (0-5), Rugby Lyons-Colorno 24-3 (4-0), Pieve-Bologna Rugby 14-23 (0-4). Classifica: Giacobazzi 48, Brixia e Bologna 45, Bergamo 40, Lyons 32, Colorno e Rovato 29, Sondrio e Pieve 24, Botticino 18.