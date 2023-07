Modena, sconosciuto entra in casa dal lucernario e la rapina alle quattro del mattino

Modena, 15 luglio 2023 – Mentre stava dormendo nella sua abitazione in pieno centro storico a Modena, il rapinatore è entrato in casa dal lucernario, costringendola prima a consegnargli, sotto minaccia, 200 euro, poi altri mille in contanti prelevati da diversi sportelli bancomat. Il tutto mentre lo sconosciuto la seguiva intimandola a non guardalo in volto e ad indossare occhiali da sole per rendere ancora più difficoltoso un eventuale successivo riconoscimento. Questa la ricostruzione della rapina avvenuta mercoledì nella città emiliana che ha portato, giovedì, la squadra mobile della polizia di Stato a sottoporre a fermo, per rapina pluriaggravata, un cittadino marocchino, irregolare sul territorio e scarcerato ad aprile a Piacenza dove si trovava recluso per resistenza e furto aggravato.

Fondamentale per l’esito delle indagini, alcune cicatrici dell’uomo, notate dalla vittima, e le immagini della videosorveglianza. Gli agenti di polizia, poi, hanno trovato indumenti identici a quelli utilizzati dal rapinatore negli armadietti di un centro di accoglienza dove l’indagato è solito recarsi. Il gip di Modena ha convalidato il fermo e ora l’uomo si trova in carcere a Modena.