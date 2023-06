Modena, scritte ‘no vax’ alla Festa de l’Unità

Modena, 6 giugno 2023 – Ancora imbrattamenti no vax contro le sedi Pd a Modena, questa volta alla Festa dell'unità. Dopo il blitz della notte scorsa, i volontari stanno già ripulendo. "La comunità del Pd modenese è di nuovo offesa e minacciata da gruppi di no vax che, come sempre accade, affidano al web e all'anonimato immagini e affermazioni violente e offensive che non tolleriamo", scatta la segretaria dem Federica Venturelli insieme al responsabile della Festa cittadina Stefano Manicardi. "Quanto accaduto alla Festa- continuano Venturelli e Manicardi - è un fatto inqualificabile, di estrema gravità. Continueremo con maggior forza a fare politica, dare risposte ai cittadini e a credere nel valore della scienza. Auspichiamo che le forze dell'ordine trovino quanto prima i responsabili dell'atto criminale di questa notte e che paghino i danni arrecati, non solo alla festa, ma all'intera comunità modenese". I due dem confermano: "Siamo già all'opera per organizzare le giornate di pulizia, proprio perché siamo abituati a rimboccarci le maniche. Le minacce non ci intimoriscono, e anzi ci rendono ancor più determinati. Diciamo di più: invitiamo tutti i modenesi a venire alla Festa, in viale IV novembre 40/b. Il messaggio per questi soggetti deve essere chiaro: non passerete!".