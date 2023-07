Modena si conferma città amica degli animali

Modena si conferma come ’città amica degli animali’ classificandosi al primo posto nel premio nazionale ’Animali in città’ assegnato da Legambiente per l’insieme dei servizi offerti dal Comune per la gestione dei cani e dei gatti, ma anche della fauna selvatica.

Il premio è stato consegnato ieri a Roma, nell’ambito della presentazione nazionale della dodicesima edizione del rapporto intitolato, appunto, ’Animali in città’, nelle mani dell’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi e di Silvia Degli Esposti, in rappresentanza dell’Ufficio diritti animali del Comune. È il quinto anno consecutivo che Modena riceve il premio, e il secondo in cui ottiene al primo posto, quest’anno davanti a Verona e Ferrara.

Sono 552 i Comuni che hanno fornito i dati relativi al 2022 presentati nel rapporto 2023: per Modena è stata rilevante sia la performance complessiva dei servizi offerti con l’obiettivo di accrescere la qualità della convivenza con gli animali in città sia quella più specifica riferita al quadro delle regole adottate (da quelle per una corretta gestione degli animali domestici e per la tutela e il recupero di quelli selvatici fino alle ordinanze che limitano l’uso di botti e fuochi pirotecnici per salvaguardare il benessere animale). Hanno pesato positivamente anche la presenza di strutture come il gattile e il canile e le attività svolte, l’esistenza di numerose aree cani e la gestione delle colonie feline.