Modena, si ricomincia con il Brescia: "Vogliamo portarci a più sei su di loro"

Si ricomincia con il Modena che affronta il Brescia al Braglia. "Sarà una gara molto differente da quella dell’andata" spiega Paolo Bianco. "Allora il Brescia era imbattuto, ha perso contro di noi ed è andato in difficoltà. Oggi è una squadra diversa, ha un nuovo allenatore (Maran, nda), che stimo tantissimo, con tanta esperienza fra A e B. Ma il Modena sta bene e vuole giocarsela come ha sempre fatto con l’eccezione della mezzora di Cremona. Vogliamo iniziare il girone di ritorno con lo stesso entusiasmo e la voglia di fare che avevamo all’andata" Mancherà Palumbo: "Dispiace perché è un’assenza importante ma questa squadra ha dimostrato che anche senza giocatori di qualità come Fabio Gerli è riuscita ugualmente a fare buone prestazioni. Palumbo contro il Brescia non ci sarà ma di positivo c’è che il suo infortunio è meno grave di quello che si pensava. Lui non è un giocatore come gli altri e spero che rientri il prima possibile".

Ci sono poi due novità, Corrado e Gliozzi. L’arrivo di quest’ultimo è una bocciatura per Bonfanti?: "No, secondo me no. Nicholas è un 2002, sono convinto che farà un’ottima carriera ma qui non riusciva più a rendere come avrebbe voluto. È capitata l’opportunità giusta per uno scambio fra due giocatori diversi, entrambi con grandi qualità. Ettore (Gliozzi, nda) è più pronto per questa categoria e noi avevamo bisogno di uno con le sue caratteristiche. Corrado va a sostituire Guibre che per un mese sarà impegnato alla Coppia d’Africa. Bonfanti aveva iniziato la stagione molto bene poi si è un po’ smarrito e si è demoralizzato. Nel calcio nessuno ha il posto assicurato, c’è sempre da conquistarselo. Lui era un po’ sfiduciato, voleva cambiare aria, è capitata l’occasione e l’abbiamo colta facendo lo scambio con Gliozzi nell’interesse reciproco".

Bianco spiega poi quello che i due nuovi possono dare al Modena: "Ogni qualvolta Ettore ha giocato da titolare è riuscito ad andare in doppia cifra, sia in C che in B. Se sta bene sa fare gol in tutte le maniere perché è un attaccante particolare, bravo in area, in acrobazia e molto veloce nell’attaccare la profondità. Corrado è un giocatore dalle prospettive elevate, possiede la tecnica e la fisicità per poter giocare in futuro pure in serie A. Entrambi hanno bisogno di tempo per adattarsi ai nostri schemi, vanno inseriti con calma. Contro il Brescia non partiranno titolari, casomai entreranno a gara in corso".

Se la sosta può avere fatto più bene al Modena in difficoltà che al Brescia lanciato: "Sicuramente a noi ha fatto bene, ci è servita per tanti motivi. Comincia un campionato nuovo ma i punti conquistati rimangono, il Brescia ne ha tre meno di noi, proviamo portarli a sei".