Modena sogna i playoff dopo le vittorie contro Catanzaro e Pisa

Dalla paura di essere risucchiato nella lotta salvezza al sogno di staccare un pass per i playoff. In 180’ è cambiato tutto per il Modena, che con i due colpi grossi da 6 punti con Catanzaro e Pisa si è ripreso il nono posto ed è a -1 dal Palermo ottavo, prima squadra nella zona spareggi. I gialloblù oggi nelle ultime gare della 32esima giornata faranno il tifo doppiamente per il Sassuolo, che se vincesse al "Barbera" terrebbe lì i rosanero e in caso di A festeggiata oggi arriverebbe al derby di sabato 12 con le pile un po’ più scariche. La giornata di ieri ha sorriso ai gialloblù anche per il pari del Cesena, che ora è solo a +2 dalla squadra di Mandelli e fra due giornate dovrà passare proprio dal "Braglia": sotto 1-0 a Bolzano col Sudtirol (rete di Pyyhtia) è stato Tavsan a firmare il pari per i romagnoli. Continua a volare in zona playoff la Juve Stabia, vittoriosa nel derby campano con una Salernitana sempre più inguaiata, rimasta in dieci al 44’ (rosso a Njoh) e trafitta da Fortini, prima del rosso anche a Louati che ha ristabilito la parità numerica. Due sono le gare che si sono risolte in pieno recupero. Il gol al 95’ di Radaelli ha regalato al Mantova il derby di Brescia, poco dopo la rete annullata dal Var a Juric. Le rondinelle erano passate per prime con Borrelli, al 50’ il pari di Brignani e poi il rigore sbagliato da Mancuso, "redento" dal 2-1 finale. Sfuma invece addirittura al 97’ il successo del Cosenza ultimo della classe a Frosinone: i calabresi erano andati avanti grazie ad Artistico al 24’, dopo il pari di Darboe era stato Rizzo Pinna a firmare il 2-1 al 44’, poi nel finale il rosso a Kourfalidis è stato l’antipasto amaro per il Cosenza della rete al 97’ di Pecorino. L’unico 0-0 di giornata è invece quello fra Cittadella e Carrarese che lascia i toscani a +2 sui veneti, prima squadra fuori da una zona playout che non coinvolge più il Modena, volato a +7 dal quint’ultimo posto. Oggi le ultime 3 gare: alle 15 Catanzaro-Bari e Palermo-Sassuolo, alle 17,15 Spezia-Sampdoria. d.s.