Modena, tenta rapina in un bar: arrestato a 17 anni

Modena, 27 aprile 2024 - Un 17enne è stato arrestato per tentata rapina dopo essere stato sorpreso armeggiare all’interno di un bar in zona San Faustino dal titolare dell’attività, che poi è riuscito a bloccarlo in attesa dell’arrivo della polizia di Stato. L’episodio è accaduto intorno alle 5.30 di mercoledì. Per tentare la fuga, il giovane ha avuto una colluttazione col titolare dell’attività, che poi è riuscito a fermarlo fino all’arrivo delle volanti. Il minorenne è stato trovato in possesso del fondo cassa di 10 euro e di merce appena sottratta nel bar, era entrato nel locale rompendo il vetro della porta d’ingresso con un tubo metallico. Al termine delle formalità di rito, di concerto con la procura per i minorenni di Bologna, il 17enne è stato associato al Centro di prima accoglienza di Bologna. Il gip all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto ed applicato all’indagato la misura cautelare della permanenza in casa.