Modena, ti aspetta uno stadio stracolmo

Meno tre alla grande sfida. Decisiva? No, all’ottava giornata decisamente no. Importante? Beh, decisamente sì, per tanti motivi. E il tutto in un’attesa che la sosta per le nazionali ha in qualche modo... raddoppiato a livello temporale, rendendola, volenti o nolenti, trepidante. Anche se il campionato non è arrivato a nemmeno un quarto del suo percorso, Palermo-Modena che andrà in scena al Barbera domenica pomeriggio è pur sempre una sfida tra la prima e la seconda quindi diventa big match di questo ottavo turno. All’ombra del monte Pellegrino, quanto sia sentita questa sfida lo dicono già i dati dell’affluenza allo stadio della Favorita: sarà certamente il record stagionale di pubblico, previste qualcosa come oltre trentatremila presenze, quasi il doppio della partita tra rosanero e gialloblu giocata nel campionato scorso, decisamente una cornice degna e spettacolare nonostante le previsioni meteo diano un consistente rischio di pioggia.

E in questa bolgia, doveroso ricordarlo, ci sarà anche un piccolo ma orgoglioso spicchio colorato di gialloblu: la trasferta, sia pur importante, non è logisticamente tra le più agevoli e quindi i centocinquantotto coraggiosi (dato a ieri sera) che si sobbarcheranno il viaggio più lungo della stagione vanno già da ora applauditi a prescindere. Il Modena sta vivendo questi giorni in modo per così dire ‘blindato’, evitando qualsiasi appuntamento al di fuori del campo per mantenere tranquillità e concentrazione, e le uniche parole che sentiremo da qui al fischio d’inizio saranno quelle di mister Sottil alla vigilia. Insomma, questi sono giorni che alle nostre latitudini si sognava di vivere da un po’ di tempo. Pippo Inzaghi e Andrea Sottil, che da calciatori furono compagni di squadra all’Atalanta nell’ormai lontana stagione 1996/97, si ritroveranno da avversari nelle rispettive panchine, ma anche in campo vedremo Antonio Palumbo sfidare la maglia indossata nelle ultime due stagioni, e come lui da ex anche Checco Di Mariano che oltretutto è pure un palermitano doc. Così come Simone Santoro, nato a Messina perchè all’epoca il papà faceva il calciatore nell’Igea Virtus, ma che ha fatto tutta la trafila delle giovanili tra i rosanero per una decina d’anni. E che questa sia una gara importante è suffragato anche dalla designazione arbitrale: a dirigere Palermo-Modena è stato infatti chiamato l’internazionale Daniele Chiffi della sezione di Padova, oltre cento gettoni nella massima serie. Per i gialli sarà il sesto incrocio con il fischietto veneto, con un bilancio di una sconfitta e cinque pareggi, l’ultimo l’1 a 1 al Tardini di Parma del novembre 2023.

Alessandro Bedoni