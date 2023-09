Modena, tre minori denunciati per rapina: gli smartphone come bottino

Modena, 21 settembre 2023 – Tre minori sono stati denunciati dalla polizia per rapina aggravata ai danni di atri tre giovani non ancora diciottenni avvenuta lo scorso 5 settembre in una pista ciclabile di via Divisione Acqui intorno alle 23. I tre minorenni denunciati secondo la ricostruzione della questura hanno minacciato i coetanei, strattonandoli e spingendoli al suolo, appropriandosi dei loro telefonini e imponendo loro di fornire anche il codice di sblocco dei device. Le tre vittime si sono subito recate in questura a sporgere denuncia e sono state avviate indagini a seguito delle quali, anche grazie alla geolocalizzazione di uno dei telefonini, gli agenti di polizia sono riusciti a risalire al terzetto.