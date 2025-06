MODENA "Trent’anni a Gaaloul". Ma il marito di Alice si dissocia

"Condannate l’imputato alla pena più alta possibile. Chiedo trent’anni". In tribunale a Modena, davanti alla Corte d’assise presieduta dalla giudice Ester Russo, i pubblici ministeri hanno concluso così la requisitoria contro Mohamed Gaaloul, il tunisino 30enne imputato per l’omicidio di Alice Neri, mamma di 32 anni, uccisa nella notte tra il 17 e il 18 novembre del 2022. L’assassino accoltellò la vittima, il cadavere fu trovato dentro l’auto carbonizzata della donna, nelle campagne di Fossa di Concordia.

Ma la vera sorpresa della giornata di ieri è stata la decisione di Nicholas Negrini, marito di Alice, di uscire dal processo. Lo ha annunciato il suo difensore, l’ex magistrato e oggi avvocato Antonio Ingroia, che ha revocato la costituzione di parte civile. "Nicholas Negrini vuole la verità – ha spiegato Ingroia – e non una verità qualsiasi. Oggi non si è raggiunta la prova di colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Abbiamo quindi deciso di non chiedere la condanna dell’imputato e il risarcimento, ma di chiedere di trasmettere gli atti alla procura per ulteriori indagini".

Per Ingroia la ricostruzione a cui si è arrivati "fa acqua da tutte le parti, non sono certo che la dinamica possa riguardare una sola persona". E ancora: "Noi vogliamo che sia assicurato alla giustizia il colpevole, anche per evitare una Garlasco 2: abbiamo visto quello che sta succedendo a Pavia dopo 20 anni. Ho chiesto che la Corte di assise dichiari assolto l’imputato e che si riaprano le indagini".