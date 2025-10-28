Modena Vincere il derby per sognare ancora

Ci sono notti e notti. Alcune sono destinate ad entrare nella storia più di altre, trattasi di pura questione campanilistica ancora molto affascinante. E di gloria, se vogliamo effimera ma pur sempre gloria. Reggiana e Modena si ritrovano cinque mesi dopo il giorno della frattura tra il pubblico canarino e la formazione di Mandelli, vero anno ’zero’ del progetto che sta guidando Andrea Sottil con ottime sensazioni fin qui. La scelta di blindarsi, non rilasciando alcuna dichiarazione e svolgendo ben due doppie sedute dopo l’Empoli, è sinonimo di estrema concentrazione e di minuziosa attenzione anche al minimo vantaggio che, tradotto, ha visto il Modena godere di un giorno in più di riposo e lavoro rispetto ai colleghi granata, reduci dal ko di Monza di sabato. Particolari non banali, in una settimana con tre gare ravvicinate.

A proposito di questo, aspettiamoci almeno un paio di modifiche all’undici titolare. Sottil ha chiarito, attraverso le scelte, che esiste un blocco di sette o otto calciatori ai quali non rinuncerà se non per squalifiche o infortuni e attorno a loro si può fare turnover di tanto in tanto. L’ex Sersanti spinge per essere nuovamente protagonista al posto di Pyyhtia, Di Mariano dovrebbe ritrovare spazio al fianco di Gliozzi e Dellavalle sembra in vantaggio su Nieling anche per caratteristiche, considerando che la Reggiana gioca tanto in verticale ed in velocità sia sulla trequarti che sugli esterni.

In regia il solito Gerli (unico superstite in campo di quel campionato di serie C vinto punto su punto nel duello con la Reggiana) e Santoro a centrocampo come di consueto, Zampano e Zanimacchia sulle fasce. Dall’altre, dopo un pizzico di turnover effettuato a Monza, Dionigi ritroverà diversi titolari importanti nel suo scacchiere. Gondo è arruolabile, Magnani pure. Quaranta, Reinhart, Rozzio e Girma non saranno invece della partita.

Portanova il pericolo numero uno, già giustiziere del Modena nel match del Braglia di maggio. Ci sono notti più affascinanti di altre. Si dice in maniera un po’ retorica che il derby sia una partita diversa dalle altre e che sfugga ad ogni tipo di pronostico. La teoria ci racconta di un Modena lanciatissimo e di una Reggiana che in casa non ha ancora perso. Ecco perché, oltre al campanilismo, sarà scontro tanto teso quanto delicato. I canarini stanno imparando a sognare, un altro successo e per giunta questa sera cementificherebbe ambizioni già molto forti.

