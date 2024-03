Modena, vittoria a sorpresa mai così vicina. Ma Trento rimonta e alla fine vince al quinto

Si interrompe a quota sei la striscia dei tie-break consecutivi vinti da Modena in stagione, una Modena che non aveva mai perso al quinto set e che cede nell’occasione più importante dopo aver giocato una partita tosta, sospinta da un PalaPanini bollente. Nella partita degli ex presidenti, sugli spalti Giuliano Grani e Catia Pedrini, accolta dall’applauso del palasport tra primo e secondo set, Modena si ricorda chi può essere, approfittando finalmente del muro di Acquarone e delle sue imprecisioni in posto due, spazzando via dal campo l’Itas nel terzo parziale e portandosi avanti 12-9 nel set decisivo prima di essere rispedita indietro da una P1 maledetta e da un Michieletto che ha portato la croce e cantato, soprattutto negli ultimi due minuti. Un peccato davvero, perché vincere avrebbe voluto dire rimettere seriamente la serie in discussione e invece col parziale di 2-0 è difficile pensare che Bruno e compagni possano vincere tre partite di fila. Un Davyskiba che ha seguito la falsariga del match di andata ha trascinato i compagni fino a quel 12-9, assieme a un Rinaldi sempre caldo a esclusione, purtroppo, dell’ultimo punto, sparato fuori quando ormai la squadra aveva esaurito le energie, al pari di un Juantorena stoico per larghi tratti di match, non sempre lucido sui palloni scontati, mentre Bruno ha condotto da leader fino all’ultima rotazione in P1, nel quale è mancata anche la sua precisione, e Brehme è stato l’uomo nuovo. Davvero Modena si sta avvicinando ed è pronta al sorpasso, come dice Giuliani? La botta psicologica può essere forte, ma è anche vero che l’Itas dovrà giocare, sempre con gli stessi uomini, anche la semifinale di Champions League contro Civitanova, mercoledì.

L’inizio è a fotocopia di gara 1: subito Trento avanti, Modena pareggia, Trento di nuovo avanti 13-16, pareggia Davyskiba (21-21) ma anziché dare il colpo definitivo i gialloblù si spengono, senza mettere più palla per terra con Acquarone in prima linea. Chiude Podrascanin 22-25. Il secondo set si accende dopo il 12-15 di Michieletto. Rinaldi finalmente si scuote, Davyskiba domina la rete, il 28-26 arriva con l’invasione di Acquarone. Da lì in avanti il vice-Sbertoli fatica, e il neo-entrato Brehme chiude tutto a muro. L’ace di Davyskiba dice 13-4 in un set, il terzo, che Modena domina sotto ogni aspetto fino al 25-15. Bruno e compagni però non uccidono il match, vanno sotto 7-10, provano qualche colpo ma non rientrano mai nel quarto. Si va così al tie-break: equilibrio iniziale, poi Juantorena e Davyskiba fanno 11-9, la pipe di Rinaldi dice 12-9, ma lì Modena s’incaglia in P1. Trento fa 12-12, cambia Davyskiba, pareggia Michieletto che poi va all’ace del 13-14 prima che Rinaldi spari fuori il 13-15.

Alessandro Trebbi