Modena Volley, ipotesi nuova proprietà: la maggioranza alla famiglia Storci

Modena, 15 febbraio 2025 – “Sono in corso valutazioni su di una nuova suddivisione delle quote societarie tra Giulia Gabana e la famiglia Storci”. Con una nota ufficiale la storica società Modena Volley, Valsa Group, commenta le indiscrezioni su presunti futuri assetti societari pubblicate oggi dalla Gazzetta dello Sport. Prosegue la nota: “Le eventuali decisioni, che verranno prese solo dopo la fine della stagione in corso, sono il frutto di un rapporto basato sulla massima collaborazione tra i soci e hanno come unico fine la solidità e sostenibilità della società presente e futura”. A quanto emerge, sarebbe dei giorni scorsi un preliminare per il passaggio del 30% delle quote della socia di maggioranza Giulia Gabana a quelli di minoranza, la famiglia Storci (Christian ricopre attualmente la vicepresidenza). Col nuovo assetto si passerebbe dunque da quote suddivise in 70%-30% a 40%-60%. Giulia Gabana, figlia di Marcello, storico presidente della Gabeca Montichiari, lascerebbe la maggioranza restando però presidente. Se il nuovo assetto dovesse trovare conferma allora Modena Volley tornerebbe in mani modenesi dodici anni dopo l’ultima volta, che rimanda all’epoca di Pietro Peia nel 2013. L’approdo della famiglia Storci alla guida di Modena Volley porterebbe infine a un rilancio, anche in sede di mercato e di nuovi giocatori.