Modena Volley: Luca Tauletta torna nel reparto centrali per la stagione 2025/2026

Mentre si deve ancora compiere il destino di Giovanni Sanguinetti, con lui anche quello di De Cecco che la società di viale dello Sport sta ancora cercando di lasciare, Modena Volley annuncia un ritorno nel reparto centrali, ovvero quello di Luca Tauletta. Il carpigiano classe 2003 infatti farà parte del reparto centrali a disposizione di coach Alberto Giuliani per la stagione 2025/2026. Tauletta torna così a Modena dopo esser cresciuto nel settore giovanile gialloblù e aver anche indossato la fascia da capitano della squadra di serie B. I due anni vissuti a Mantova, entrambi in A3, hanno permesso al centrale modenese di acquisire esperienza e di migliorare ulteriormente prima della nuova avventura all’ombra della Ghirlandina. Nell’ultima stagione nella terza serie il suo bottino parla di 68 punti totali, 21 muri vincenti, 4 ace e una percentuale del 53% in attacco, in un percorso nel quale il posto tre di 201 centimetri non ha sempre giocato titolare ma sotto l’ala di coach Simone Serafini è cresciuto e si è tolto qualche soddisfazione personale, mentre la squadra, il Gabbiano Mantova, è uscita ai quarti di finale play off dopo aver chiuso il Girone Bianco al quarto posto. Tauletta si aggiunge ai già sicuri Anzani e Mati, in attesa appunto di capire quale sarà il destino di Giovanni Sanguinetti, confermato con rinnovo a Modena o ceduto destinazione Milano?

Nazionale. A proposito di Sanguinetti, il centrale bolognese ha incrociato i bagher con quello che a Milano potrebbe essere il tecnico della sua prossima stagione, Roberto Piazza. Tra i convocati di questa fase dal ct Ferdinando De Giorgi ci sono Sanguinetti appunto, ma anche Simone Anzani e Luca Porro. A Cavalese, come dicevamo, era in programma ieri un’amichevole Italia-Iran (di cui Piazza è ct) in preparazione della prossima Volleyball Nations League, che per gli azzurri prenderà il via a Quebec City l’11 giugno. Il secondo impegno in Italia dopo Cavalese, sarà il BPER Test Match "Memorial Pasinato", in programma proprio oggi, sabato 31 maggio, alle ore 18.30 alla Kioene Arena di Padova, gara che sarà trasmessa in diretta su RaiPlay, Rai News e Discovery+, sempre contro l’Iran di Piazza. Tornando a ieri pomeriggio, in val di Fiemme la gara tra Italia e Iran è stata molto tirata e ha visto Simone Anzani titolare per i primi tre set e mezzo mentre Sanguinetti è subentrato a Cortesia a partire dal terzo parziale e Porro ha fatto soltanto qualche comparsata. Per Sanguinetti 2 punti col 50% in attacco, per Anzani 6 punti (2 muri) e per Luca Porro 3 punti totali col 60% in attacco in una sfida che alla fine ha visto prevalere l’Iran per 3-2 in rimonta.

Alessandro Trebbi