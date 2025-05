Modena Volley: Stagione deludente, Milano conquista la Challenge Cup

Un’altra stagione che scivola via, senza stelle, senza acuti, senza nemmeno l’urlo di gioia finale a conquistarsi una qualificazione europea che invece prenda la via di una Milano molto più consapevole, attenta, anche brillante. Alla fine dei conti meritevole di giocarsela la Challenge Cup, rispetto a una Modena che ha finito la sua corsa riproponendo una polaroid fedele della stagione: nell’anonimato, preda delle sue incertezze, delle sue debolezze caratteriali, di un impianto di gioco senza colonne, dei suoi errori, addirittura 43 a fine match.

Arriveranno da ottobre, le certezze? La speranza è quella, ovviamente, ma la squadra cambierà poco e dovrà essere capace di trovare nuove motivazioni soprattutto nel suo capitano, Luciano De Cecco, e in Vlad Davyskiba, che ha steccato la partita da leader più importante della sua carriera sin qui. Sembrava tutto facile fino all’1-0 8-6 in favore della Valsa Group: una Modena in pieno controllo della partita, una Milano pulita ma apparentemente remissiva. E poi? Poi è tornata fuori la Valsa di questa stagione, incerta, fragile. Tantissimi errori, nessun uomo cui aggrapparsi e un match che come la stagione è appunto scivolato via di mano senza una reazione evidente, con Buchegger e Davyskiba a luce spenta, Gutierrez trascurato in attacco (perché?) e nessuna idea per come uscirne fuori. Terzo e quarto set diventavano un monologo meneghino, con l’unico sprazzo del 4-1 che apriva il parziale conclusivo, propiziato da un Mati unico a salvarsi nell’arena di un PalaPanini che anche ieri sera non ha risparmiato mugugni e qualche fischio all’indirizzo di una squadra che non l’ha mai conquistato, lasciando questa stagione come la scorsa con un senso di impotenza.

La partita. Pardo Mati va in battuta sul 4-3 e sulla P1 di una Milano seppellita dai contrattacchi di Buchegger e Davyskiba e dagli ace del giovane centrale: parziale di 8-0 e 11-3 in un set mai in bilico che Modena chiude bene. Quando Davyskiba allunga per l’8-6, imbeccato da un apparentemente ispirato De Cecco, il match sembra essere saldamente in mano dei gialloblù. Che da lì però, improvvisamente e inspiegabilmente, spengono la luce senza mai di fatto riaccenderla. Kaziyski carica i suoi e Milano reagisce di forza con un parziale di 1-9 (9-15). Modena molla e molla anche a inizio terzo, reagisce per tornare a -1 con l’errore di Reggers (11-12), ma ancora errori su errori fanno scappare via Milano. Il quarto set inizia nel segno di Mati: due ace e un mezzo ace per il 4-1 che però diventa subito 5-7 e poi 7-11 con Kaziyski e Reggers a dettare legge contro una Modena spaurita che non risale più. L’errore al servizio di Buchegger manda in Europa Milano.

Alessandro Trebbi