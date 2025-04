Modena Volley: Vittoria e Crescita Continua sotto la Guida di Giuliani

URIARTE 6,5: Giuliani ha capito che l’argentino più giovane è una certezza e torna a dargli fiducia dopo il match d’esordio nel girone con Padova. I primi due set sono condotti come manuale della pallavolo comanda, s’incarta un po’ dal terzo in avanti anche perché il tecnico gli toglie l’mvp come opzione d’attacco. Rimane che confermarlo è una scelta da perseguire con convinzione.

IKHBAYRI 7: Concentra gli unici tre errori in attacco tra fine del terzo e inizio del quarto set. Per il resto un match di grande sostanza in attacco e a muro. Come al solito, verrebbe da dire, in quest’ultimo scorcio di stagione nel quale la sua crescita è sotto gli occhi di tutti.

GUTIERREZ 7,5: Quando sul finire del terzo set prova a suonare la carica della rimonta con due colpi alla Earvin Ngapeth, un attacco di sinistro dopo finta funambolica di destro e una pipe di prima intenzione, qualche lacrima scende sui volti pallidi degli spettatori del PalaPanini che hanno preferito il volley alla solita gita fuori porta. Sono quei colpi che soltanto nel ‘tempio’ hanno un valore aggiunto in più, e da ottobre invece se li godranno al PalaBanca.

DAVYSKIBA 7,5: Esce e la partita cambia. Rientra e la partita cambia di nuovo, con Modena che se la riprende anche e soprattutto grazie a lui. Con buona pace per Cisterna che sperava di ripetere il colpaccio già fatto in regular season.

MATI 7: Il tabellino d’attacco (80%) non tiene conto di almeno un paio di palloni che gli sono stati difesi, ma la crescita a muro è esponenziale. Sembra una giornata no per la battuta, poi piazza i due ace che ribaltano il quarto set.

ANZANI 7: Ecco, come si fa a togliere dal campo Anzani, adesso? Che va bene l’esuberanza fisica degli altri due, ma l’esperienza di Anzani conta ancora, e tanto.

FEDERICI 6: Fatica in seconda linea, compresa una ricezione che rischia di compromettere la rimonta finale. Nella stessa azione, però, ribalta tutto con la difesa.

BUCHEGGER 7: Entra e meno come un fabbro dall’attacco e dalla battuta. Coi due fondamentali sopra citati chiude di fatto il match, grazie a un’azione di fatto individuale e spettacolare.

DE CECCO 6: Un paio di difese lasciate andare senza provarci, un paio di palleggi, ma forse anche tre o quattro, da spellarsi le mani.

MASSARI 5,5: Tiene in ricezione ma fatica tanto in attacco. Un paio di fiammate in battuta.

ALL. GIULIANI 7: La squadra conquista per la prima volta tre successi uno dietro l’altro. La crescita è innegabile, mancano quattro partite per portarla a compimento con un traguardo che sarebbe importantissimo.

a.t.