’Modena30’, parte la petizione: "Mobilità lenta per inquinare meno e tutelare chi si sposta in bicicletta"

Meno inquinamento e strade più sicure, a misura di ciclisti e pedoni. Nasce con questi intenti la petizione "Modena30" che, promossa dalla rete di associazioni Aria, sarà presentata domani a partire dalle 17 nello Spazio Nuovo di via IV Novembre 40b a Modena. Ad aprire le danze, la tavola rotonda intitolata "La mobilità urbana e gli spazi pubblici, dove il verde conta", durante la quale Elisa Gallo, consigliera Fiab nazionale, Alessandra Bonfanti, responsabile mobilità Legambiente, Andrea Cavani, architetto e socio fondatore dell’archivio Cesare Leonardi, Alice Facchini, giornalista di Internazionale e socia Aiacc, illustreranno la necessità di un riequilibrio delle funzioni e degli spazi della mobilità per rendere le strade più sicure e vivibili. L’iniziativa, sviluppata con il supporto di Bologna30 e gemellata con le campagne collegate di Carpi, Pesaro, Firenze e Torino, si prefigura un obiettivo di ampio respiro: "Il concetto di ’città 30’ – si legge nella presentazione del progetto – non è solo un limite di velocità, ma anche una misura per rendere più democratica ed equilibrata la condivisione dello spazio pubblico tra tutti gli utenti: i veicoli privati, i mezzi pubblici, i ciclisti e i pedoni, contrastando gli squilibri causati da politiche poco lungimiranti del secolo scorso". Secondo gli organizzatori della manifestazione, i benefici di una svolta di questo tipo sarebbero tangibili e immediati. "In primo luogo – spiega Davide Paltrinieri, Fiab Modena – una città 30 è più sicura: tra i 30 kmh e i 50 kmh, lo spazio di frenata di una vettura cambia completamente e, per un ciclista o un pedone, la probabilità di subire un impatto mortale aumenta in maniera esponenziale. È vero, per gli automobilisti i tempi di percorrenza si allungherebbero, nei peggiori casi, di qualche minuto, tuttavia ritengo che sia indispensabile comprendere come quei pochi istanti possano valere la vita di chi sceglie di spostarsi in bicicletta o a piedi e deve avere il diritto di farlo in modo sereno". Effettivamente, come segnalano diversi cittadini, a Modena ci si trova di fronte a un paradosso: il 45% delle tratte percorse dagli automobilisti è di circa 2.5 km, interamente pianeggianti, eppure la maggior parte delle persone, non considerando sicure le alternative, sceglie di spostarsi in macchina. "Ancora – prosegue Paltrinieri – chiediamo che i cartelli con il limite dei 30 kmh non siano soltanto formali e vengano prese misure concrete per farli rispettare. Ad esempio, in via della Scienza, davanti alla scuola dell’infanzia Saliceto Panaro, le macchine sfrecciano a velocità sostenuta nonostante la presenza di un asilo e i limiti di velocità: l’abbiamo segnalato più volte ma nessuno è ancora intervenuto per rimediare a questa situazione pericolosa".

"Un punto importante che spesso non viene considerato – continua il socio Fiab – è che ridurre la circolazione di automobili significa ripensare gli spazi urbani e creare un numero maggiore di soluzioni per coloro che si muovono a piedi".

L’ultimo aspetto, ma di certo non in ordine di importanza, riguarda l’inquinamento. "Abbassare i limiti di velocità – conclude Paltrinieri – permette di avere meno accelerazioni e decelerazioni, riducendo sia l’inquinamento atmosferico, sia quello acustico: frenate brusche e accelerazioni improvvise giocano un fattore decisivo nella contaminazione dell’aria e i dati ci dicono che, nonostante le tecnologie siano sempre più ’green’, questi parametri continuano a peggiorare".