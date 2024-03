Modenamoremio. Concerti di qualità e vantaggiose offerte

È un vero e proprio invito a

concerto quello offerto dalle attività associate a Modenamoremio ai propri clienti per i prossimi mesi.

Si chiama ’Musicamoremio’ l’iniziativa messa a punto dalla società di promozione del Centro storico Modenamoremio in collaborazione con MusicaCantoParola, progetto di Fondazione Gioventù musicale d’Italia, Associazione corale Luigi Gazzotti e associazione Tempo di Musica, promotore di appuntamenti musicali di qualità in città nell’arco dell’intero anno.

Nell’ultima ultima fase della stagione di MusicaCantoParola, si concretizza questa collaborazione con l’associazione che raggruppa oltre 200 esercenti del centro storico cittadino allo scopo di valorizzarne l’identità e di promuovere non solo consumi, ma cultura diffusa, senso di comunità, bellezza. Due dei più importanti eventi musicali di questo "finale di stagione" sono offerti a condizioni di particolare favore ai clienti degli esercizi aderenti a Modenamoremio.

Grazie a un apposito voucher, che prevede la speciale "formula scontrino", gli esercizi commerciali associati potranno invitare i propri clienti ai concerti proposti, offrendo loro la possibilità di assistere a un concerto a scelta tra quelli indicati sul retro, al prezzo di 5 euro invece di 13.

I due spettacoli primaverili oggetto dell’iniziativa sono il concerto del Trio Chagall (in foto), sabato 23 marzo, alle 20.30 presso il Teatro San Carlo, in occasione delle giornate FAI di primavera e con musiche di Haydn, Ravel e il concerto della pianista Mariangela Vacatello, che eseguirà musiche di Beethoven e Scrjabin, al Teatro comunale Pavarotti-Freni, martedì 4 giugno, alle ore 20.30.

La musica diventa così protagonista e costella un calendario ricco di eventi.

Infine, a questi due appuntamenti si aggiungeranno altri due prestigiosi concerti autunnali in luogo e data in via di definizione.